Частный пляж и причал с яхтами: роскошную виллу Оли Поляковой показали на видео

Популярная эстрадная исполнительница Ольга Полякова является владелицей большой элитной квартиры в самом центре столицы невдалеке от Национального банка. Еще эстрадная звезда является хозяйкой в загородном имении на берегу Днепра. Журналисты канала "KyivLive" сняли репортаж о том, как строился роскошный особняк исполнительницы.

Дом Поляковой показали на видео (фото из открытых источников)

Он расположен в 80 км от Киева. Строил и проектировал его предприниматель Вадим Буряковский — муж лучезарной блондинки. Имение расположено в красивой зеленой зоне, недалеко от затопленного Гусинского храма.

Здесь есть все, что нужно для элитного отдыха — индивидуальный пляж, рядом стоят две красивые яхты.

У причала для лодок, есть места, чтобы пришвартовать элитные яхты.

Здесь еще построили бассейн, обустроили бухту. Также хозяева удерживают огород и ухаживают за домашними животными. Семья держит много коз, их насчитывается более трех десятков, есть и лошади.

Певица, оказывается, умеет и любит работать на земле, выращивает свои овощи к столу и для домашнего консервирования, а из козьего молока готовит вкусный сыр с плесенью.

Само приднепровское имение деревянное. Коттедж двухэтажный, с двумя входами. В прошлом году по инициативе хозяйки, коттедж достроили. Появилось еще три комнаты, большая терраса и отдельный вход. Теперь здесь самостоятельно живет мать исполнительницы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Полякова показала себя "без фотошопа" и рассмешила поклонников. Популярная украинская артистка Ольга Полякова любит радовать поклонников новыми яркими фотографиями, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

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