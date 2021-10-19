Чем проще, тем лучше: 5 звезд, которые не гонятся за роскошью

Есть знаменитости, которые от своей славы и популярности выжимают максимум, но есть звезды, ведущие приземленный образ жизни, не тратя баснословные сумы на апартаменты, самолеты и одежду. Кто они?

Киану Ривз / Фото: bigarttheoryblog

Киану Ривз

Звезду "Матрицы" прозвали "самым добрым актером Голливуда", ведь Киану активно занимается благотворительностью, жертвуя деньги на помощь бездомным и людям с онкологией. Актера можно встретить в метро, потому что у него нет элитных автомобилей, а вместо ужина в дорогом ресторане он может перекусить сэндвичем на лавочке в парке.

Кира Найтли

У британской знаменитости есть свои финансовые принципы. Ее бюджет строго ограничен, она не считает нужным тратить большие суммы на наряды, украшения и прочие вещи, считая, что поддержания роскошной жизни опустошает и лишает самого ценного — роскоши человеческого общения.

Расселл Кроу

Голливудский актер Расселл Кроу и вовсе решил держаться подальше от светских мероприятий и приемов, поэтому приобрел ферму в Австралии, где живет со своей семьей.

Хейден Кристенсен

Пример с Расселла Кроу взял и звезда "Звездных войн". Актер также живет на ферме и занимается выращиванием органических овощей и фруктов, самостоятельно обрабатывая поле на тракторе. К тому же его ферма полностью работает на солнечной энергии.

Роберт Паттинсон

Любимчик миллионов также не одержим роскошной жизнью. У Роберта подержанная машина, а когда она ломается, он спокойно пользуется общественным транспортом. Поклонники даже заметили, как однажды после вечеринки он уехал домой на автобусе, чтобы не тратится на такси.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто попал в список самых желанных актеров Голливуда за этот год.

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