logo
Русский Українська

BTC/USD

44838.29

ETH/USD

3107.06

LTC/USD

168.59

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021

Опубликован список актеров, которые благодаря своей старательной работе, стали самыми желанными в Голливуде за 2021 год

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Голливуд пополнился новыми звездами, которые сразу же влюбили в себя зрителей и зарекомендовали себя как хорошие актеры. Издание The Hollywood Reporter назвало 5 знаменитостей, которые стали популярными совсем недавно, зато уже являются самыми желанными на кастингах и съемочных площадках.

Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021

Самые желанные актеры Голливуда 2021 / Коллаж 24 канала

Аня Тейлор-Джой

Девушка давно снимается в кино, но ее главная роль в нашумевшем сериале "Ход королевы" сделала ее невероятно популярной. Благодаря игре Ани Тейлор-Джой кинолента стала одной из самых главных хитов 2020 года. За роль в сериале актриса была номинирована на "Эмми".

Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021 - фото 2

Фото:  instagram.com/anyataylorjoy/

Джонатан Мэджорс

Американский актер прославился после того, как снялся в независимом художественном фильме "Последний темнокожий мужчина в Сан-Франциско", а после и в сериале "Страна Лавкрафта". Джонатану Мэджорсу предрекают большую славу в Голливуде.

Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021 - фото 3

(фото с открытых источников)

Флоренс Пью

Карьера актрисы за последние несколько лет резко взлетела благодаря ролям в таких фильмах, как "Солнцестояние", "Маленькие женщины" (за который она была номинирована на Оскар) и громкая премьера 2021 – "Черная вдова". И Флоренс не собирается останавливаться на достигнутом, ведь на зрителей ждут уже несколько больших премьер с ее участием.

Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021 - фото 4

Фото: goodfon

Реге-Жан Пейдж

Британский актер покорил зрителей, сыграв роль герцога Гастингса в сериале "Бриджертоны". И несмотря на то, что Реге-Жан Пейдж не появится во втором сезоне киноленты, он участвует в нескольких других проектах, в частности в фильме "Серый человек" от Netflix.

Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021 - фото 5

(фото с открытых источников)

Энтони Рамос

Карьера Энтони стремительно пошла вверх после того, как он снялся в главной роли в мелодраме "На высотах Нью-Йорка". После этого, актер сыграл в фильме "Трансформеры". Эксперты считают, что харизма актера откроет для него любые двери в Голливуде.

Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021 - фото 6

(фото с открытых источников)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто из голливудских звезд говорит на украинском языке.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/new-hollywood-a-list-anya-taylor-joy-rege-jean-page-1234995204/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ