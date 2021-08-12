Кто вошел в список самых желанных актеров Голливуда 2021

Голливуд пополнился новыми звездами, которые сразу же влюбили в себя зрителей и зарекомендовали себя как хорошие актеры. Издание The Hollywood Reporter назвало 5 знаменитостей, которые стали популярными совсем недавно, зато уже являются самыми желанными на кастингах и съемочных площадках.



Самые желанные актеры Голливуда 2021 / Коллаж 24 канала Аня Тейлор-Джой Девушка давно снимается в кино, но ее главная роль в нашумевшем сериале "Ход королевы" сделала ее невероятно популярной. Благодаря игре Ани Тейлор-Джой кинолента стала одной из самых главных хитов 2020 года. За роль в сериале актриса была номинирована на "Эмми".

Фото: instagram.com/anyataylorjoy/

Джонатан Мэджорс Американский актер прославился после того, как снялся в независимом художественном фильме "Последний темнокожий мужчина в Сан-Франциско", а после и в сериале "Страна Лавкрафта". Джонатану Мэджорсу предрекают большую славу в Голливуде.

(фото с открытых источников) Флоренс Пью Карьера актрисы за последние несколько лет резко взлетела благодаря ролям в таких фильмах, как "Солнцестояние", "Маленькие женщины" (за который она была номинирована на Оскар) и громкая премьера 2021 – "Черная вдова". И Флоренс не собирается останавливаться на достигнутом, ведь на зрителей ждут уже несколько больших премьер с ее участием.

Фото: goodfon

Реге-Жан Пейдж Британский актер покорил зрителей, сыграв роль герцога Гастингса в сериале "Бриджертоны". И несмотря на то, что Реге-Жан Пейдж не появится во втором сезоне киноленты, он участвует в нескольких других проектах, в частности в фильме "Серый человек" от Netflix. (фото с открытых источников)

Энтони Рамос

Карьера Энтони стремительно пошла вверх после того, как он снялся в главной роли в мелодраме "На высотах Нью-Йорка". После этого, актер сыграл в фильме "Трансформеры". Эксперты считают, что харизма актера откроет для него любые двери в Голливуде. (фото с открытых источников) Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто из голливудских звезд говорит на украинском языке.

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