"Что с ней происходит?": Сергей Притула резко выразился об Ольге Фреймут

Популярный телеведущий в своем интервью для программы "Кофе с перцем" честно признался, как на самом деле относится к Ольге Фреймут. Известно, что длительный период времени они вместе вели несколько развлекательных программ на Новом канале, передает издание unian.

Сергей Притула и Ольга Фреймут. Фото: glamurchik.tochka.net

Сергей заявил, что на данный момент его совершенно не интересует жизнь его бывшей коллеги. Их тандем распался около семи лет назад, когда Фреймут перешла работать на другой канал. А окончательной причиной их ссоры стало видео, которое Притула когда-то для нее записал, а ведущая опубликовала его на своей странице в социальных сетях.

Сама же Ольга частенько вспоминает Сергея, когда дает интервью. К примеру, на одном из эфиров "Танцев со звездами" она заявила, что ведущий назвал ее "конченой". Притула акцентирует внимание на том, что экс-коллега не перестает вспоминать о случившемся конфликте при любом удобном случае.

"Может, у Оли какой-то гештальт не закрытый? Что с ней происходит, почему она едва не в каждом эфире использует риторику, связанную со мной?", — говорит Сергей. Также он добавил, что если бы он вдруг оказался ее мужем, то непременно провел бы с ней серьезную беседу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Притула объяснил, почему не общается с Ольгой Фреймут. Одна из самых популярных телевизионных пар Сергей Притула и Ольга Фреймут не общаются уже несколько лет. Звездная дружба резко испортилась, когда ведущая решила перейти работать на другой канал, но полностью прекратить общение с коллегой Притула решил после одного неприятного инцидента.







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