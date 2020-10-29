kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.10.2020

BTC/USD

13118.70

ETH/USD

384.69

LTC/USD

54.18

НБУ 29.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона "Что с ней происходит?": Сергей Притула резко выразился об Ольге Фреймут
commentss НОВОСТИ Все новости

"Что с ней происходит?": Сергей Притула резко выразился об Ольге Фреймут

Ведущий посоветовал мужу Оли обратить внимание на поведение своей жены

сегодня, 14:51
Автор:

Любовь Блажко

Популярный телеведущий в своем интервью для программы "Кофе с перцем" честно признался, как на самом деле относится к Ольге Фреймут. Известно, что длительный период времени они вместе вели несколько развлекательных программ на Новом канале, передает издание unian.

"Что с ней происходит?": Сергей Притула резко выразился об Ольге Фреймут

Сергей Притула и Ольга Фреймут. Фото: glamurchik.tochka.net

Сергей заявил, что на данный момент его совершенно не интересует жизнь его бывшей коллеги. Их тандем распался около семи лет  назад, когда Фреймут перешла работать на другой канал. А окончательной причиной их ссоры стало видео, которое Притула  когда-то для нее записал, а ведущая опубликовала его на своей странице в социальных сетях. 

Сама же Ольга частенько вспоминает Сергея, когда дает интервью. К примеру, на одном из эфиров "Танцев со звездами" она заявила, что ведущий назвал ее "конченой". Притула акцентирует внимание на том, что экс-коллега не перестает вспоминать о случившемся конфликте при любом удобном случае.

"Может, у Оли какой-то гештальт не закрытый? Что с ней происходит, почему она едва не в каждом эфире использует риторику, связанную со мной?", — говорит Сергей. Также он добавил, что если бы он вдруг оказался ее мужем, то непременно провел бы с ней серьезную беседу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Притула объяснил, почему не общается с Ольгой Фреймут. Одна из самых популярных телевизионных пар Сергей Притула и Ольга Фреймут не общаются уже несколько лет. Звездная дружба резко испортилась, когда ведущая решила перейти работать на другой канал, но полностью прекратить общение с коллегой Притула решил после одного неприятного инцидента. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ