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Главная Новости Звезды скандал Притула объяснил, почему не общается с Ольгой Фреймут
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Притула объяснил, почему не общается с Ольгой Фреймут

Притула рассказал, что пошатнуло его доверие к ведущей

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Одна из самых популярных телевизионных пар Сергей Притула и Ольга Фреймут не общаются уже несколько лет. Звездная дружба резко испортилась, когда ведущая решила перейти работать на другой канал, но полностью прекратить общение с коллегой Притула решил после одного неприятного инцидента, о котором он рассказал в программе "Зе Интервьюер".

Притула объяснил, почему не общается с Ольгой Фреймут

Сергей Притула и Ольга Фреймут

Шоумен, а теперь и кандидат в мэры Киева Сергей Притула признался, что его доверие к Ольге Фреймут пошатнулось после того, как она решила перейти на "1+1", хотя за несколько дней до этого, пообещала коллеге остаться работать с ним на "Новом" канале. Уход Ольги Фреймут привел к остановке съемок нового сезона телешоу "Кто сверху", который она вела вместе с Сергеем.

После этого их отношения немного испортились, но окончательно звезды рассорились где-то 2,5 года назад. Когда у Ольги было день рождение, Притула снял видеообращение, в котором 30 секунд одаривал ее комплиментами, а еще 30 секунд — троллил. Это было частное сообщение, которое он отправил ей в директ. Однако, телеведущая взяла это видео, вырезала комплиментарную часть и опубликовала в социальной сети Instagram с таким посылом, что "Прилула за мной сохнет".

Шоумен признался, что после такого поступка коллеги сделал свои выводы и решил прекратить с ней общение. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие отношения у Леси Никитюк с Сергеем Притулой.


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