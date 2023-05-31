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Что теперь будет делать Ани Лорак: ее не хотят видеть в России

В Москве отменили концерт певицы Ани Лорак, после того как Кремль атаковали БПЛА

сегодня, 12:20
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Что теперь будет делать Ани Лорак: ее не хотят видеть в России

Ани Лорак. Фото из открытых источников

Летом, в этом году звезда должна выступить на сцене в Ростове-на-Дону, однако организаторы действа лишили Лорак такого права. Они отменили концерт, из-за прилета "дрона", летевшего на столицу РФ.


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По информации РосСМИ, жители России не хотят видеть артистку там, потому что она, по убеждению экс-поклонников звезды, "не поддерживает спецоперацию в Украине". Стоит заметить, что сама Ани Лорак ни разу не высказалась о войне. Она говорит, что ее песни о "любви и свете" и считают себя "голубем мира". Ее социальные сети полны творческими сообщениями, высказываниями о личной жизни, отдыхе, однако – не о кровопролитии, которое совершают русские военные.

Однако недавно Лорак все же издала предложение о вторжении на родную землю. Она заявила, что во время разговора с братом из Украины, на другой стороне трубки, услышала взрыв, который ее очень испугал. Но это был единственный момент, когда певица оговорилась о войне.

Напомним, 30 мая в России прогремел взрыв. Интернет заполонили кадры удара предполагаемого беспилотника на жилой дом. На крыле БПЛА была наклейка с надписью "Ане Лорак. Фонд мести". В социальных сетях отреагировали на это с юмором.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в Москве столкнулись с проблемами защиты аэропортов от БПЛА . Руководство аэропортов оккупантов "в панике" в России не могут закупить спецоборудование для защиты от беспилотников.

Читайте на сайте "Комментарии", — Сколько беженцев из Украины планируют остаться в Польше: результаты социологического исследования Домой из Польши, намерены вернуться в ближайшей или более длинной перспективе 62% украинцев, среди них и довоенные мигранты.



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