Чуть не задохнулись: российские звезды попали в ловушку на музыкальной премии

Артисты страны-агрессора РФ Валерия, Иосиф Пригожин, Клава Кока и другие российские "звезды" оказались в довольно унизительной ситуации во время музыкальной премии "Итоги года Яндекс Музыки". Как пишут пропагандистские медиа, компания из восьми артистов застряла в лифте на 40 минут.

Российские звезды застряли в лифте (фото из открытых источников)

Видео по инциденту быстро разлетелось соцсетями. Лифт в Московском международном Доме музыки не выдержал вес звездной делегации — восемь человек стали критической перегрузкой. Поэтому механизм остановился, и исполнителей пришлось освобождать сотрудникам технической службы.

Несмотря на попытки петь и шутить, чтобы снять напряжение, российские артисты изрядно испугались. По словам Клавы Коки, в тесной кабине быстро начал не хватать воздуха.

"Лифт крошечный, воздух мало. А я еще накануне смотрела фильм, где происходит катастрофа, связанная с лифтом", – призналась Кока.

Иосиф Пригожин, открыто поддерживающий вторжение РФ в Украину, заявил, что "чуть не нашел свою смерть" в этом лифте. По словам пропагандиста, он с женой очень испугался, что могут задохнуться.

"Кто мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте. Спасибо всем службам и директору оперативно отреагировавшего зала. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись", — посетовал он.

