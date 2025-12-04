Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Артисты страны-агрессора РФ Валерия, Иосиф Пригожин, Клава Кока и другие российские "звезды" оказались в довольно унизительной ситуации во время музыкальной премии "Итоги года Яндекс Музыки". Как пишут пропагандистские медиа, компания из восьми артистов застряла в лифте на 40 минут.
Российские звезды застряли в лифте (фото из открытых источников)
Видео по инциденту быстро разлетелось соцсетями. Лифт в Московском международном Доме музыки не выдержал вес звездной делегации — восемь человек стали критической перегрузкой. Поэтому механизм остановился, и исполнителей пришлось освобождать сотрудникам технической службы.
Несмотря на попытки петь и шутить, чтобы снять напряжение, российские артисты изрядно испугались. По словам Клавы Коки, в тесной кабине быстро начал не хватать воздуха.
Иосиф Пригожин, открыто поддерживающий вторжение РФ в Украину, заявил, что "чуть не нашел свою смерть" в этом лифте. По словам пропагандиста, он с женой очень испугался, что могут задохнуться.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что путинист и один из главных представителей российской эстрады, открыто поддерживающий военную агрессию России против Украины, Николай Басков, заметно похудел.Российские медиа, занимающиеся пропагандой, решили обратиться к специалисту, чтобы выяснить, с чем связано столь заметное понижение веса артиста. Сам певец объяснил, что значительная потеря веса не имеет ничего общего с соблюдением диеты. Он заявил, что болел вирусной инфекцией. Несколько недель подряд питался исключительно легкими супами и редкими блюдами, потерял голос, мучился от высокой температуры и длительного кашля.