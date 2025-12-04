Мало не задихнулися: російські зірки потрапили у пастку на музичній премії

Артисти країни-агресора РФ Валерія, Йосип Пригожин, Клава Кока та інші російські "зірки" опинилися в доволі принизливій ситуації під час музичної премії "Підсумки року Яндекс Музики". Як пишуть пропагандистські медіа, компанія з восьми артистів застрягла у ліфті на 40 хвилин.

Російські зірки застрягли в ліфті (фото з відкритих джерел)

Відео з інциденту швидко розлетілося соцмережами. Ліфт у Московському міжнародному Будинку музики не витримав ваги зоряної делегації — вісім осіб стали критичним перевантаженням. Через це механізм зупинився, і виконавців довелося визволяти співробітникам технічної служби.

Попри спроби співати й жартувати, аби зняти напругу, російські артисти неабияк перелякалися. За словами Клави Коки, в тісній кабіні швидко почало бракувати повітря.

"Ліфт крихітний, повітря мало. А я ще напередодні дивилася фільм, де трапляється катастрофа, пов’язана з ліфтом", — зізналася Кока.

Йосип Пригожин, який відкрито підтримує вторгнення РФ в Україну, заявив, що "ледь не знайшов свою смерть" у цьому ліфті. За словами пропагандиста, він із дружиною дуже злякався, що можуть задихнутися.

"Хто б міг подумати, що в Будинку музики можна застрягти в ліфті. Дякую всім службам і директору залу, що оперативно відреагували. Майже 40 хвилин там просиділи — мало не задихнулися", — поскаржився він.

