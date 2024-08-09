Цимбалюк о чувстве вины и службе в армии: откровенное признание

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Черновалова Кристина
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк признался, что ощущает давление общества и вину за то, что не служит в ВСУ, но при этом считает, что не все мужчины должны быть на передовой.
Тарас Цимбалюк о войне: "Чувствую вину, но не все мужчины должны быть на фронте
Цимбалюк поделился, что тема службы в армии для него "пикантная" и он не знает, чем завершить фразу "Я не служу в ВСУ, однако...". Актер отметил, что чувствует давление со стороны общества, но перестал реагировать на хейт в комментариях.
Несмотря на свою позицию, актер признался, что чувствует вину за то, что не служит в ВСУ. Он пытается справиться с этим чувством, разговаривая с собой, и не обращается за помощью к специалисту.
Цимбалюк также подчеркнул важность помощи армии и отметил, что это обязанность каждого гражданина. Он выразил благодарность тем, кто служит в ВСУ.
"То, что я помогаю ВСУ, это обязанность каждого. Но я очень благодарен людям, которые служат в ВСУ. Конечно, накрывает. Часто.", — сказал актер
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