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Главная Новости Звезды персона "Да что ж такое": украинская ведущая, которая ждет первенца, заболела коронавирусом
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"Да что ж такое": украинская ведущая, которая ждет первенца, заболела коронавирусом

Подписчики ведущей признались, что шокированы этой новостью

сегодня, 15:11
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая ждет первенца, сообщила на своей странице в социальных сетях печальную новость. Она призналась, что заболела COVID-19.

"Да что ж такое": украинская ведущая, которая ждет первенца, заболела коронавирусом

Василиса Фролова. Фото: Elle

Так, на ее странице в Instagram появился снимок, который был сделан в кабинете врача. Под публикацией знаменитость написала, что перестала чувствовать запах, а нашатырь "еще никогда так не пах". Это пока все подробности, которые известны о ее состоянии. 

Поклонники в комментариях под постом пишут слова поддержки, желая телеведущей, чтобы все быстро закончилось и прошло без осложнений. Вот некоторые из них:

"Да что ж такое. Скорейшего и легкого выздоровления!"

"Держитесь!"

"Пусть пройдет легким путем"

"Блин, Васечка. Надеюсь, что только обоняние исчезло и через три дня все пройдет!"

"Лёгкого течения и скорейшего выздоровления"

"Скорейшего выздоровления и легкой короны!"

"Верь в себя и все будет хорошо. Ты сильная!"

Ранее Василиса призналась, что со временем перестала верить в то, что забеременеет, но  когда  отпустила эти мысли, произошло чудо. Сейчас ей 42 года и страх рожать ребенка в период пандемии все же присутствует, как и у большинства беременных. Но вместе с этим, она отметила, что ее жизнь уже  изменилась. Будто мир начал отражать ее внутреннее состояние, а люди стали ей чаще улыбаться.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, 42-летняя украинская ведущая ждет первенца. Василиса Фролова рассказала о своих странных предпочтениях в еде в период беременности. Сначала она объедалась селедкой, потом захотела мангового шейка, и настолько сильно, что не могла уснуть и поехала за ним в магазин. Также она полюбила бананы, к которым раньше не испытывала особой страсти.  


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJDeplHj2WP/
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