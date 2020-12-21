"Да что ж такое": украинская ведущая, которая ждет первенца, заболела коронавирусом

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Любовь Блажко
Популярная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая ждет первенца, сообщила на своей странице в социальных сетях печальную новость. Она призналась, что заболела COVID-19.
Василиса Фролова. Фото: Elle
Так, на ее странице в Instagram появился снимок, который был сделан в кабинете врача. Под публикацией знаменитость написала, что перестала чувствовать запах, а нашатырь "еще никогда так не пах". Это пока все подробности, которые известны о ее состоянии.
Поклонники в комментариях под постом пишут слова поддержки, желая телеведущей, чтобы все быстро закончилось и прошло без осложнений. Вот некоторые из них:
"Да что ж такое. Скорейшего и легкого выздоровления!"
"Держитесь!"
"Пусть пройдет легким путем"
"Блин, Васечка. Надеюсь, что только обоняние исчезло и через три дня все пройдет!"
"Лёгкого течения и скорейшего выздоровления"
"Скорейшего выздоровления и легкой короны!"
"Верь в себя и все будет хорошо. Ты сильная!"
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