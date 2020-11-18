«Состояние волшебное»: 42-летняя украинская ведущая ждет первенца

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Светлана Шкурупий
Известная телеведущая Василиса Фролова призналась, что готовится к самому волнительному и радостному периоду в своей жизни — рождению первенца.
Василиса Фролова | фото: Elle
Знаменитость призналась, что со временем она перестала верить в том, что забеременеет, но когда отпустила эти мысли, произошло чудо. Сейчас ей 42 года и страх рожать ребенка в период пандемии все же присутствует, как и у большинства беременных. Но вместе с этим, она отметила, что ее жизнь уже изменилась. Будто мир начал отражать ее внутреннее состояние, а люди стали ей чаще улыбаться.
Также телеведущая рассказала о своих странных предпочтениях в еде в период беременности. Сначала она объедалась селедкой, потом захотела мангового шейка, и настолько сильно, что не могла уснуть и поехала за ним в магазин. Также она полюбила бананы, к которым раньше не испытывала особой страсти.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса из популярного сериала "Клон" Стефани Бриту, впервые стала мамой.
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