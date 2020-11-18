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«Состояние волшебное»: 42-летняя украинская ведущая ждет первенца

Телеведущая рассказала о странных предпочтениях в еде

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная телеведущая Василиса Фролова призналась, что готовится к самому волнительному и радостному периоду в своей жизни — рождению первенца. 

«Состояние волшебное»: 42-летняя украинская ведущая ждет первенца

Василиса Фролова | фото: Elle

Знаменитость призналась, что со временем она перестала верить в том, что забеременеет, но  когда  отпустила эти мысли, произошло чудо. Сейчас ей 42 года и страх рожать ребенка в период пандемии все же присутствует, как и у большинства беременных. Но вместе с этим, она отметила, что ее жизнь уже  изменилась. Будто мир начал отражать ее внутреннее состояние, а люди стали ей чаще улыбаться.

"Состояние действительно волшебное. Говорят, женщина светится изнутри. Согласна, это светится ребенок", — отметила Фролова.

Также телеведущая рассказала о своих странных предпочтениях в еде в период беременности. Сначала она объедалась селедкой, потом захотела мангового шейка, и настолько сильно, что не могла уснуть и поехала за ним в магазин. Также она полюбила бананы, к которым раньше не испытывала особой страсти.  

«Состояние волшебное»: 42-летняя украинская ведущая ждет первенца - фото 2
«Состояние волшебное»: 42-летняя украинская ведущая ждет первенца - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса из популярного сериала "Клон" Стефани Бриту, впервые стала мамой. 


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Источник: https://elle.ua/ludi/interview/vasilisa-frolova-vpervie-stanet-mamoy-eksklyuzivnoe-intervyu-elleua/
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