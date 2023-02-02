Данилко собрался уехать в Москву: певец назвал причину

Известный в Украине исполнитель Андрей Данилко сообщил, что он будет делать, когда отправится в российскую столицу. Он смеется над "санкциями", введенными в России против певца.

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

В частности, знаменитой Верке Сердючке, как и другим ее коллегам, на 50 лет запрещено ездить в РФ. Сейчас музыкант утверждает, что его не огорчила такая новость, потому что лично осуждает российского президента и ужасные поступки, которые он инициирует.

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"Сердючка представляла Украину на "Евровидении-2007". Однако в Кремле меня считали своим, стопроцентно российским. Чтобы меня наказать, придумали, что бессмысленный припев, "лаша тумбай" означал "Прощай, Россия", оскорбляющий "великую Россию". Клянусь, я не думал об этом. Теперь, когда я буду петь ее снова, я действительно попрощаюсь с Россией. Но это Путин заставил меня. Мои лучшие хиты написаны на русском языке, и мне противно, что Путин хочет приватизировать язык", — рассказал певец, отвечая на вопросы представителей Corriere della Sera.

Как говорит певец, Путин не может его "запретить", потому что в России и дальше раздаются песни, которые исполняет Верка Сердючка.

"В Москве в каждом районе минимум 3 двойника Сердючки. Они выступали на вечеринках, которые не могли позволить себе оригинал. Теперь они будут голодать, извините. С ней пропаганда потерпела неудачу, но она остается экстраординарным промывателем мозгов", — говорит музыкант.

Еще певец утверждает, что через полвека, когда выйдет срок "запрета" на въезд в РФ, он все-таки поедет в Москву.

"С моей критикой вторжения в 2022 году это означает, что в 98 лет я вернусь в Москву и поеду искать могилу Путина", завершил Андрей Данилко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилко рассказал о встрече с Путиным.