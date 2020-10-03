Даша Астафьева выложила фото без нижнего белья (ФОТО)

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм порадовала зрителей пикантными фотографиями без нижнего белья.

35-летняя украинка на фото в красном халате, который едва прикрывает талию. Также Астафьева хвастается красивым бельем телесного цвета, причем видно, что нижняя часть комплекта отсутствует Дополняют образ черные "шпильки", которые создают контраст и идеальное сочетание как раз с красным верхом.

Видно, что фото сделано в профессиональной студии, и подписчики в комментариях уже ждут продолжения. Они-то понимают, что одним фото Астафьева явно не ограничилась. По состоянию на вечер субботы фото собрало уже более 10 тысяч лайков.





Как ранее сообщали "Комментарии", Даша Астафьева станет звездой популярного украинского сериала.

Авторы проекта обещают еще больше комических ситуаций и сюрпризов, а также появление новых персонажей. Астафьевой, как всегда, досталась яркая и запоминающаяся роль. Сама знаменитость рассказывает, что осталась очень довольна атмосферой на съемочной площадке. Но не скрывает, что нервничала и часто повторяла свой текст, чтобы не забыть. Ее героиня – эффектная, были даже сцены с пикантными моментами, делится актриса.



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