Дашу Астафьеву заподозрили в беременности: украинская блоггер и певица во всем призналась в социальных сетях

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Белоокая Ира
Активные пользователи заподозрили блоггер в беременности, свои предположения они стали выдвигать под сообщениями в Instagram Даши, пишут "Комментарии".
Астафьева развенчала мифы о собственной беременности
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Похоже, подписчики сделали такой вывод, потому что на своих фотографиях Даша в свободном спортивном костюме и объемной куртке.
Певица Астафьева долго интригу не скрывала и объяснила, что из-за стрессов набрала 5 кг. Так что эта история – не о беременности. Далее, блоггер написала, что уехала в Карпаты, чтобы набраться сил.
Как писали "Комментарии" чем только не пришлось ему заниматься в жизни! Арам Арзуманян производил евроремонты, работал на железнодорожной станции, был продавцом в собственном магазине. Но однажды позволил себе немного приврать – и получил шанс стать актером.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что звезда "Друзей" Кортни Кокс рассказала о своей самой большой ошибке. Актриса из культового сериала "Друзья" Кортни Кокс, назвала наибольшую ошибку, из-за которой ее лицо претерпело значительные изменения.
Напомним, "Комментарии" писали, что звезда "Крипосной" АннаСагайдачная заявила: если умеешь что-то делать своими руками, не пропадешь даже во время войны.
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