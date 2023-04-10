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Дашу Астафьеву заподозрили в беременности: украинская блоггер и певица во всем призналась в социальных сетях

Известная украинская модель, активистка и певица Даша Астафьева уехала на отдых в Карпаты и сразу же поделилась фотографиями из отпуска со своими подписчиками в социальных сетях

сегодня, 12:05
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Автор:

Белоокая Ира

Активные пользователи заподозрили блоггер в беременности, свои предположения они стали выдвигать под сообщениями в   Instagram  Даши, пишут "Комментарии".

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности: украинская блоггер и певица во всем призналась в социальных сетях

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"Ты беременна?", "Да, мне тоже показалось, что она при надежде", "Интересно, а она не скрывает животик под такой одеждой?", – пишут комментаторы.

Похоже, подписчики сделали такой вывод, потому что на своих фотографиях Даша в свободном спортивном костюме и объемной куртке.

Певица Астафьева долго интригу не скрывала и объяснила, что из-за стрессов набрала 5 кг. Так что эта история – не о беременности. Далее, блоггер написала, что уехала в Карпаты, чтобы набраться сил.

Вот я. Во второй раз с начала ада уехала, чтобы немного восстановиться, пожить. Это Карпаты. Здесь хорошо, но иногда громко пугает, а местные не понимают. Здесь тихо и спокойно. Не хочется новостей и быть на страже. Купила резиновые сапоги за триста. гривен, и радуюсь как ребенок! Понимаете? Но это так, потому что надо. Чтобы вернуться и снова работать, и приближать вместе со всеми своими победу!", — отметила Даша.

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