Давно не появлялся на публике: самый маленький сын Трампа сильно изменился (ФОТО)

Самый младший сын президента США Дональд Трамп – Баррон Трамп – впервые за год появился на публике. 19-летний парень посетил обращение американского лидера во время совместного заседания Конгресса 24 февраля.

Баррон Трамп (фото из открытых источников)

Трансляцию происшествия 25 февраля показал телеканал Fox News. За несколько минут до выступления президента в зал Палаты представителей вошла первая леди Мелания Трамп, которую встретили аплодисментами.

На своем месте ее уже ждал Баррон. Камеры зафиксировали короткие объятия матери и сына — сдержанный, но теплый момент, быстро распространившийся в соцсетях. После этого они поздравили собравшихся в зале.

За время отсутствия в публичном пространстве Баррон заметно изменился — повзрослел и изменил внешность. Пользователи соцсетей активно обсуждали его появление, отмечая, что он выглядит гораздо взрослее.

Также на мероприятии присутствовали другие члены семьи Трампов — Иванка Трамп, Эрик Трамп, Тиффани Трамп и Дональд Трамп-младший. Их совместное появление стало демонстрацией семейного единства во время важного политического события.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын Дональда и Мелании Трамп, 19-летний Беррон, недавно организовал свидание в Trump Tower. Об этом стало известно от источника, который сообщил, что такое решение было принято исключительно из соображений безопасности.

Юноша находится под столь усиленной охраной, что для романтической встречи пришлось закрыть целый этаж здания. Сейчас Беррон живет в Вашингтоне. Как эксклюзивно сообщило издание The New York Post, он проживает в Белом доме и учится в кампусе Нью-Йоркского университета, расположенном в столице. Учебный год там начался 2 сентября.

