Давно не з'являвся на публіці: найменший син Трампа сильно змінився (ФОТО)

Наймолодший син президента США Дональд Трамп — Баррон Трамп — уперше за рік з’явився на публіці. 19-річний юнак відвідав звернення американського лідера під час спільного засідання Конгресу 24 лютого.

Баррон Трамп (фото з відкритих джерел)

Трансляцію події 25 лютого показав телеканал Fox News. За кілька хвилин до виступу президента до зали Палати представників увійшла перша леді Меланія Трамп, яку зустріли оплесками.

На своєму місці її вже чекав Баррон. Камери зафіксували короткі обійми матері й сина — стриманий, але теплий момент, який швидко поширився у соцмережах. Після цього вони привітали присутніх у залі.

За час відсутності в публічному просторі Баррон помітно змінився — подорослішав і дещо змінив зовнішність. Користувачі соцмереж активно обговорювали його появу, відзначаючи, що він виглядає значно дорослішим.

Також на заході були присутні інші члени родини Трампів — Іванка Трамп, Ерік Трамп, Тіффані Трамп та Дональд Трамп-молодший. Їхня спільна поява стала демонстрацією родинної єдності під час важливої політичної події.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що син Дональда та Меланії Трамп, 19-річний Беррон, нещодавно організував побачення у Trump Tower. Про це стало відомо від джерела, яке повідомило, що таке рішення ухвалили виключно з міркувань безпеки.

Юнак перебуває під настільки посиленою охороною, що для романтичної зустрічі довелося закрити цілий поверх будівлі. Зараз Беррон мешкає у Вашингтоні. Як ексклюзивно повідомило видання The New York Post, він проживає у Білому домі та водночас навчається у кампусі Нью-Йоркського університету, розташованому в столиці. Навчальний рік там розпочався 2 вересня.

