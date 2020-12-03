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"Даже не извинился": Ксения Мишина призналась, кто из участников "Холостячки" ее разочаровал

Об этом актриса рассказала в своем интервью

сегодня, 21:08
Автор:

Любовь Блажко

Главная героиня реалити-шоу "Холостячка" на канале СТБ призналась, какой из участников разочаровал ее больше всех. Ксения Мишина рассказала о мужчине, который покинул проект в третьем выпуске со скандалом – Артеме Шепеле. 

"Даже не извинился": Ксения Мишина призналась, кто из участников "Холостячки" ее разочаровал

Ксения Мишина. Фото: 24tv.ua

Она поделилась, что этот участник не только не захотел извиниться перед ней, но даже не сказал несколько слов благодарности за свое участие. Об этом она заявила в своем интервью в программе "Ходят слухи". 

"Артем – это, наверное, один из участников, который мне не написал, не поблагодарил за участие. За то, что мы вместе прожили определенный момент. Потому что многие писали, после того, как покидали шоу. Просто благодарили и говорили, что это было потрясающе. А Артем даже не извинился за тот скандал, который был на проекте", – сказала девушка. 

Артем запомнился зрителям как довольно эмоциональный и вспыльчивый человек, который на одном из парных свиданий не смог сдержать своих эмоций. Он кидался стульями на глазах у "Холостячки" и всем видом показывал свое недовольство. И если первый раз Ксения смогла простить его за проявление агрессии к другим участникам, то на второй раз она увидела это собственными глазами, и приняла решение попрощаться с ним. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ксения Мишина призналась, нашла ли любовь на "Холостячке". Неделю назад состоялась премьера романтического телешоу "Холостячка" и его главной героиней стала 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина. За сердце красавицы боролись 12 мужчин. В одном из пост-шоу знаменитость призналась, удалось ли ей встретить свою любовь на этом проекте.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jX5zIYJwguo&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8
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