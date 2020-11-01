Ксения Мишина призналась, нашла ли любовь на «Холостячке»

Неделю назад состоялась премьера романтического телешоу "Холостячка" и его главной героиней стала 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина. За сердце красавицы боролись 12 мужчин. В одном из пост-шоу знаменитость призналась, удалось ли ей встретить свою любовь на этом проекте, передает издание 24tv.

Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua

Проект только вышел в эфир, и как уже могли отметить телезрители, борьба за сердце Ксении Мишиной будет ожесточенной. Мужчины рвутся в бой и каждый из них намерен построить серьезные отношения с "холостячкой". Но уже многих интересует вопрос, удалось ли актрисе встретить "того единственного" с помощью реалити-шоу.

"Да, я нашла то, за чем пришла на этот проект", — ответила Мишина на вопрос ведущего "Холостячки".

Но вот в кого именно влюбилась актриса — остается тайной.

К слову, Ксения Мишина не была замужем, но воспитывает от предыдущих отношений сына Платона, которому сейчас 8 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что первая "холостячка" Украины Ксения Мишина рассказала, какие мужские качества ценит больше всего.

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