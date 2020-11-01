kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.11.2020

BTC/USD

13732.30

ETH/USD

386.76

LTC/USD

54.84

НБУ 01.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Ксения Мишина призналась, нашла ли любовь на «Холостячке»
commentss НОВОСТИ Все новости

Ксения Мишина призналась, нашла ли любовь на «Холостячке»

За сердце холостячки боролись 12 мужчин

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Неделю назад состоялась премьера романтического телешоу "Холостячка" и его главной героиней стала 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина. За сердце красавицы боролись 12 мужчин. В одном из пост-шоу знаменитость призналась, удалось ли ей встретить свою любовь на этом проекте, передает издание 24tv.

Ксения Мишина призналась, нашла ли любовь на «Холостячке»

Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua

Проект только вышел в эфир, и как уже могли отметить телезрители, борьба за сердце Ксении Мишиной будет ожесточенной. Мужчины рвутся в бой и каждый из них намерен построить серьезные отношения с "холостячкой". Но уже многих интересует вопрос, удалось ли актрисе встретить "того единственного" с помощью реалити-шоу.

"Да, я нашла то, за чем пришла на этот проект", — ответила Мишина на вопрос ведущего "Холостячки".

Но вот в кого именно влюбилась актриса — остается тайной. 

К слову, Ксения Мишина не была замужем, но воспитывает от предыдущих отношений сына Платона, которому сейчас 8 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что первая "холостячка" Украины Ксения Мишина рассказала, какие мужские качества ценит больше всего.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ