Ксения Мишина призналась, нашла ли любовь на «Холостячке»

Язык
BTC/USD
13732.30
ETH/USD
386.76
LTC/USD
54.84
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Неделю назад состоялась премьера романтического телешоу "Холостячка" и его главной героиней стала 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина. За сердце красавицы боролись 12 мужчин. В одном из пост-шоу знаменитость призналась, удалось ли ей встретить свою любовь на этом проекте, передает издание 24tv.
Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua
Проект только вышел в эфир, и как уже могли отметить телезрители, борьба за сердце Ксении Мишиной будет ожесточенной. Мужчины рвутся в бой и каждый из них намерен построить серьезные отношения с "холостячкой". Но уже многих интересует вопрос, удалось ли актрисе встретить "того единственного" с помощью реалити-шоу.
Но вот в кого именно влюбилась актриса — остается тайной.
К слову, Ксения Мишина не была замужем, но воспитывает от предыдущих отношений сына Платона, которому сейчас 8 лет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что первая "холостячка" Украины Ксения Мишина рассказала, какие мужские качества ценит больше всего.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости