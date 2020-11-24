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«День позора»: дочь Заворотнюк рассказала, как от нее убежал Леонардо Ди Каприо

Анна Заворотнюк не сдержала эмоций при встрече со звездой

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

24-летняя модель Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о том, как от нее убегал голливудский актер Леонардо Ди Каприо, которого она случайно увидела на улице Нью-Йорка. 

«День позора»: дочь Заворотнюк рассказала, как от нее убежал Леонардо Ди Каприо

Анна Заворотнюк (фото из открытых источников)

В своих Instagram Stories девушка призналась, что не смогла сдержать эмоций при виде звезды "Титаника". Анастасия вместе со своим молодым человеком сидела на лавочке и увидела троих красиво одетых мужчин, проходящих мимо. В руках у них были шикарные букеты роз и шампанское. На одном из них была кепка, сильно сдвинута на лоб. И тут модель поняла, что мимо нее идет Леонардо Ди Каприо, она вскочила и начала кричать от радости. 

Увидев, что голливудская знаменитость ускорила шаг, Анастасия побежала за ним, чтобы сфотографироваться, но актер успел зайти в одно из заведений, куда ее не пустили. Девушка призналась, что не знает, почему именно на Лео у нее возникла такая эмоциональная реакция, ведь она встретила многих других голливудских звезд. 

В общем, Анастасия посмеялась над собой, назвав это "днем позора" и спросила у своих подписчиков, как бы они отреагировали на актера, будь на ее месте. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье.


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Источник: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/
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