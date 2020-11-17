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Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram

сегодня, 17:17
Автор:

Любовь Блажко

Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк удивила своих поклонников серией новых снимков. Так, на своей странице в социальных сетях она опубликовала фото, на которых предстала в роскошном свадебном платье. 

Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье

Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: dni.ru

Оказалось, что Анна Заворотнюк приняла участие в новой фотосессии, а результатами своей работы решила поделиться с подписчиками. 

"Что за красоту мы наснимали", — написала девушка в своих сторис.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 2
Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 3
Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 4
Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 5
Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 6
Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 7
Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 8
Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье - фото 9

Анна Заворотнюк родилась в семье российской актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Родители, Анна и ее младший брат Майкл жили несколько лет в Лос-Анджелесе, где открыли агентство элитной недвижимости. Анна училась в частной школе в Англии и не раз признавалась, что хотела бы стать актрисой.  Анастасия Заворотнюк старалась как можно дольше ограждать детей от встречи со СМИ, но на премьере фильма "Мамы" в 2012-м семья появилась в полном составе впервые: актриса, муж Петр Чернышев, дочка Анна и сын Майкл.

Также издание "Комментарии" расскажет, Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь. Известная актриса, звезда популярного сериала "Моя прекрасная няня" впервые после длительного перерыва вышла на связь через социальную сеть Instagram. 


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Источник: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=ru
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