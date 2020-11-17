Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам снимки в свадебном платье

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Любовь Блажко
Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк удивила своих поклонников серией новых снимков. Так, на своей странице в социальных сетях она опубликовала фото, на которых предстала в роскошном свадебном платье.
Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: dni.ru
Оказалось, что Анна Заворотнюк приняла участие в новой фотосессии, а результатами своей работы решила поделиться с подписчиками.
Анна Заворотнюк родилась в семье российской актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Родители, Анна и ее младший брат Майкл жили несколько лет в Лос-Анджелесе, где открыли агентство элитной недвижимости. Анна училась в частной школе в Англии и не раз признавалась, что хотела бы стать актрисой. Анастасия Заворотнюк старалась как можно дольше ограждать детей от встречи со СМИ, но на премьере фильма "Мамы" в 2012-м семья появилась в полном составе впервые: актриса, муж Петр Чернышев, дочка Анна и сын Майкл.
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