День рождения Владимира Высоцкого: как он связан с Украиной (Уникальные фото)

25 января – день рождения известного советского барда и актера Владимира Высоцкого. Мало, кто знает, что его судьба связана с Украиной, а семейные корни происходят из Киева. В столице Украины жили дядя, а также дедушка и бабушка Высоцкого, рассказывает издание КолоКрай.

Высоцкий. Фото: Википедия

В разное время близкие родственники Владимира Высоцкого жили на улицах Воровского и Ивана Франко, а также в Чеховском переулке. Высоцкий провел свою молодость в Киеве и встретил тут свою первую жену – актрису театра имени Леси Украинки Изольду Жукову.

Когда Высоцкий приезжал в Киев, то часто общался со своим дядей о годах войны, многие из этих рассказов легли в основу множества военных песен Владимира.

В ранге всенародной звезды Высоцкий часто посещал Киев, например, в 1968 году он снимался в фильме "Карантин" на киностудии имени Довженко, он исполнял военные песни и завел дружбу со сценаристом фильма Щербаком.

Живя в Москве, Высоцкий все время пытался посещать украинскую столицу. Когда в 1970 году на съемках в Одессе ему стало плохо, то режиссер предложил отправиться в Москву, однако Владимир отказался, сказав, что ему нужно в Киев к бабушке. Она умерла сразу после приезда Высоцкого.

Следующий вояж Высоцкого в Киев состоялся осенью 1971 года, когда он гастролировал по Украине с Московским театром драмы и комедии на Таганке.

В следующие годы Владимир часто выступал в Киеве со своими концертами. Последний раз он посетил столицу Украины в 1978 году, когда ехал в Одессу для съемок своей самой знаменитой роли Глеба Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в Москве в возрасте 42 лет от острой сердечной недостаточности. В последние годы жизни он пытался вылечиться от наркотической зависимости.

Ранее мы сообщали, что в Москве покончил с собой известный комик.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!