logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.01.2021

BTC/USD

34204.67

ETH/USD

1435.18

LTC/USD

145.70

НБУ 25.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона День рождения Владимира Высоцкого: как он связан с Украиной (Уникальные фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

День рождения Владимира Высоцкого: как он связан с Украиной (Уникальные фото)

Исторические корни Высоцкого находятся в Украине

сегодня, 13:42
Автор:

Гриниченко Дима

25 января – день рождения известного советского барда и актера Владимира Высоцкого. Мало, кто знает, что его судьба связана с Украиной, а семейные корни происходят из Киева. В столице Украины жили дядя, а также дедушка и бабушка Высоцкого, рассказывает издание КолоКрай.

День рождения Владимира Высоцкого: как он связан с Украиной (Уникальные фото)

Высоцкий. Фото: Википедия

В разное время близкие родственники Владимира Высоцкого жили  на улицах Воровского и Ивана Франко, а также в Чеховском переулке. Высоцкий провел свою молодость в Киеве и встретил тут свою первую жену – актрису театра имени Леси Украинки Изольду Жукову.

Когда Высоцкий приезжал в Киев, то часто общался со своим дядей о годах войны, многие из этих рассказов легли в основу множества военных песен Владимира.

В ранге всенародной звезды Высоцкий часто посещал Киев, например, в 1968 году он снимался в фильме "Карантин" на киностудии имени Довженко, он исполнял военные песни и завел дружбу со сценаристом фильма Щербаком.

Живя в Москве, Высоцкий все время пытался посещать украинскую столицу. Когда в 1970 году на съемках в Одессе ему стало плохо, то режиссер предложил отправиться в Москву, однако Владимир отказался, сказав, что ему нужно в Киев к бабушке. Она умерла сразу после приезда Высоцкого.

Следующий вояж Высоцкого в Киев состоялся осенью 1971 года, когда он гастролировал по Украине с Московским театром драмы и комедии на Таганке.

В следующие годы Владимир часто выступал в Киеве со своими концертами. Последний раз он посетил столицу Украины в 1978 году, когда ехал в Одессу для съемок своей самой знаменитой роли Глеба Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в Москве в возрасте 42 лет от острой сердечной недостаточности. В последние годы жизни он пытался вылечиться от наркотической зависимости.

День рождения Владимира Высоцкого: как он связан с Украиной (Уникальные фото) - фото 2
День рождения Владимира Высоцкого: как он связан с Украиной (Уникальные фото) - фото 3

Ранее мы сообщали, что в Москве покончил с собой известный комик



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kolokray.com/f/vysotskiy-i-kiev.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ