День рождения Владимира Высоцкого: как он связан с Украиной (Уникальные фото)

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Гриниченко Дима
25 января – день рождения известного советского барда и актера Владимира Высоцкого. Мало, кто знает, что его судьба связана с Украиной, а семейные корни происходят из Киева. В столице Украины жили дядя, а также дедушка и бабушка Высоцкого, рассказывает издание КолоКрай.
Высоцкий. Фото: Википедия
В разное время близкие родственники Владимира Высоцкого жили на улицах Воровского и Ивана Франко, а также в Чеховском переулке. Высоцкий провел свою молодость в Киеве и встретил тут свою первую жену – актрису театра имени Леси Украинки Изольду Жукову.
Когда Высоцкий приезжал в Киев, то часто общался со своим дядей о годах войны, многие из этих рассказов легли в основу множества военных песен Владимира.
В ранге всенародной звезды Высоцкий часто посещал Киев, например, в 1968 году он снимался в фильме "Карантин" на киностудии имени Довженко, он исполнял военные песни и завел дружбу со сценаристом фильма Щербаком.
Живя в Москве, Высоцкий все время пытался посещать украинскую столицу. Когда в 1970 году на съемках в Одессе ему стало плохо, то режиссер предложил отправиться в Москву, однако Владимир отказался, сказав, что ему нужно в Киев к бабушке. Она умерла сразу после приезда Высоцкого.
Следующий вояж Высоцкого в Киев состоялся осенью 1971 года, когда он гастролировал по Украине с Московским театром драмы и комедии на Таганке.
В следующие годы Владимир часто выступал в Киеве со своими концертами. Последний раз он посетил столицу Украины в 1978 году, когда ехал в Одессу для съемок своей самой знаменитой роли Глеба Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя".
Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в Москве в возрасте 42 лет от острой сердечной недостаточности. В последние годы жизни он пытался вылечиться от наркотической зависимости.
Ранее мы сообщали, что в Москве покончил с собой известный комик.
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