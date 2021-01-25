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СМИ: В Москве найден мертвым известный стендап-комик

Говорят, что в последнее время стендап-комик был в депрессии

сегодня, 10:00
Автор:

Светлана Шкурупий

На 42-м году жизни умер известный российский актер и стендап-комик Александр Шаляпин. Его нашли мертвым в собственной квартире.

СМИ: В Москве найден мертвым известный стендап-комик

Александр Шаляпин / Instagram © shalyap_in

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причина и обстоятельства смерти артиста не сообщаются, но основная версия следствия — самоубийство. Тело Александра Шаляпина обнаружила в собственной квартире его супруга, которая временно жила на даче, но периодически приезжала, чтобы проведать мужа. Она сразу же вызвала "скорую" помощь.

Как сообщает "МБХ медиа", директор стендап-комика Мария Малякина подтвердила, что артист мог покончить жизнь самоубийством, потому что в последнее время он пребывал в депрессивном состоянии. Ходили слухи о том, что у Шаляпина возникли проблемы с алкоголем, из-за которых ему пришлось на время оставить свои выступления. Однако, друзья и жена поддерживали и положили его в клинику, где он сумел восстановиться и вернуться к работе.   

Известно, что Александр Шаляпин снялся в таких фильмах, как "Бумер-2", "Женщины против мужчин", "Все и сразу" и других. Также он активно выступал в проекте Stand Up и работал телеведущим на канале "2х2".

Напомним, что в Лос-Анджелесе в собственной квартире был найден мертвым популярный 62-летний актер Томми Листер. Друзья знаменитости обратились в полицию, забив тревогу, что тот не выходит на связь. В итоге их самые худшие опасения подтвердились. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одном из номеров отеля города Сан-Антонио (на юге штата Техас) было найдено тело 52-летнего Джона Гетти — внука знаменитого миллиардера Пола Гетти.


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Источник: https://info24.ru/news/izvestnyj-akter-i-stendap-komik-aleksandr-shalyapin-pokonchil-s-soboj-v-moskve.html
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