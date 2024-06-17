День рождения звезды "Сотни": топ-5 ролей Мари Авгеропулос

Сегодня, 17 июня, канадской актрисе Мари Авгеропулос исполняется 38 лет. За свою карьеру она успела завоевать сердца миллионов зрителей по всему миру, воплотив на экране множество ярких и запоминающихся образов. В честь дня рождения актрисы предлагаем вспомнить пять ее самых лучших ролей.

Мари Авгеропулос отмечает 38-летие

1. Октавия Блейк ("Сотня")

Роль Октавии Блейк в постапокалиптическом сериале "Сотня" стала настоящим прорывом для Мари Авгеропулос. Ее героиня – бунтарка, воин и лидер, прошедшая путь от изгоя до командующего армией. Октавия покорила зрителей своей силой духа, решительностью и способностью принимать сложные решения.

2. Ким Родс ("Трейсеры")

В фильме "Трейсеры" Мари Авгеропулос продемонстрировала свою физическую подготовку и актерское мастерство, сыграв роль Ким Родс – девушки, увлеченной паркуром. Ее героиня – смелая, ловкая и независимая, готовая на все ради своей команды.

3. Вал ("Культ")

В сериале "Культ" Мари Авгеропулос исполнила роль Вал – загадочной и опасной женщины, связанной с тайным обществом. Ее героиня – манипулятор, соблазнительница и убийца, способная на самые жестокие поступки.

4. Элис ("50/50")

В драме "50/50" Мари Авгеропулос сыграла роль Элис – студентки-психолога, помогающей главному герою справиться с тяжелым диагнозом. Ее героиня – добрая, отзывчивая и понимающая, способная поддержать в трудную минуту.

5. Сидни Коул ("Я люблю тебя, Бет Купер")

В комедии "Я люблю тебя, Бет Купер" Мари Авгеропулос исполнила роль Сидни Коул – лучшей подруги главной героини. Ее героиня – веселая, энергичная и немного сумасшедшая, готовая на любые приключения.

Мари Авгеропулос – талантливая и разноплановая актриса, способная воплотить на экране самые разные образы. Ее роли всегда запоминаются зрителям своей яркостью, эмоциональностью и глубиной. В свои 38 лет актриса продолжает активно сниматься в кино и на телевидении, радуя поклонников новыми работами. Пожелаем ей дальнейших творческих успехов и новых ярких ролей!