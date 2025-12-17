Десятки ожогов: известной украинской актрисе изуродовали лицо

Известная украинская актриса Елена Лавренюк откровенно рассказала о неудачном вмешательстве косметолога, последствия которого могли поставить крест на ее актерской карьере. Звезда сериала "Кофе с кардамоном" призналась, что после процедуры ее лицо было серьезно изуродовано.

Елена Лавренюк (фото из открытых источников)

В интервью журналистке Алине Доротюк актриса рассказала, что обратилась к косметологу с просьбой удалить веснушки. По причине профессии Лавренюк всегда очень осторожно относилась к любым изменениям внешности, однако ей посоветовали эту процедуру якобы с профилактической целью, чтобы избежать проблем в будущем.

Решение оказалось роковым. Вместо безопасной манипуляции актриса получила многочисленные ожоги лица.

"Это был ужасный период в моей жизни. Я пришла к своему косметологу, ждала ее в коридоре, и ко мне подошел ее муж. Он сказал: "Такие веснушки, это потом может перерасти в плохую историю. Давай лучше сейчас их уберем". Я не знаю, что было у меня в уме, но я согласилась. Он лазером точечно удалял веснушки, и в результате на моем лице было более 60 ожогов разной формы", — вспомнила актриса.

По словам Лавренюк, лицо полностью покрылось коркой, а после ее восхождения она увидела глубокие поражения кожи, похожие на сильное постакне, с открытой дермой. Актриса вынуждена была скрывать последствия под толстым слоем грима, чтобы просто выйти из дома.

"Я консультировалась с врачами, и мне сказали, что это ожог и нужно время, чтобы кожа восстановилась. Я не выходила из дома, впала в депрессию. Мне говорили, что это пройдет, но не называли терминов. Теперь я понимаю почему – восстановление заняло два года", – призналась она.

Несмотря на серьезные последствия и реабилитацию, Елена Лавренюк не стала подавать в суд на косметолога.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и история бразильской инфлюэнсерши Джулианы Оливейры стала примером того, как стремление к быстрому "идеальному" внешнему виду может превратиться в трагедию. То, что начиналось как желание выглядеть лучше, закончилось многолетней борьбой за возвращение собственного лица.

В 2017 году Джулиана Оливейра, известная в соцсетях под ником Juju do Pix, обратилась в клинику, которая, как впоследствии выяснилось, работала нелегально. Она желала произвести косметическую коррекцию, чтобы подчеркнуть свою женственность. Однако вместо безопасной пластической операции ей ввели 21 инъекцию минерального масла и других запрещенных веществ, выданных за силиконовые филеры.

