Десятки ожогов: известной украинской актрисе изуродовали лицо

Лиля Воробьева
Известная украинская актриса Елена Лавренюк откровенно рассказала о неудачном вмешательстве косметолога, последствия которого могли поставить крест на ее актерской карьере. Звезда сериала "Кофе с кардамоном" призналась, что после процедуры ее лицо было серьезно изуродовано.
Елена Лавренюк (фото из открытых источников)
В интервью журналистке Алине Доротюк актриса рассказала, что обратилась к косметологу с просьбой удалить веснушки. По причине профессии Лавренюк всегда очень осторожно относилась к любым изменениям внешности, однако ей посоветовали эту процедуру якобы с профилактической целью, чтобы избежать проблем в будущем.
Решение оказалось роковым. Вместо безопасной манипуляции актриса получила многочисленные ожоги лица.
По словам Лавренюк, лицо полностью покрылось коркой, а после ее восхождения она увидела глубокие поражения кожи, похожие на сильное постакне, с открытой дермой. Актриса вынуждена была скрывать последствия под толстым слоем грима, чтобы просто выйти из дома.
Несмотря на серьезные последствия и реабилитацию, Елена Лавренюк не стала подавать в суд на косметолога.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и история бразильской инфлюэнсерши Джулианы Оливейры стала примером того, как стремление к быстрому "идеальному" внешнему виду может превратиться в трагедию. То, что начиналось как желание выглядеть лучше, закончилось многолетней борьбой за возвращение собственного лица.
В 2017 году Джулиана Оливейра, известная в соцсетях под ником Juju do Pix, обратилась в клинику, которая, как впоследствии выяснилось, работала нелегально. Она желала произвести косметическую коррекцию, чтобы подчеркнуть свою женственность. Однако вместо безопасной пластической операции ей ввели 21 инъекцию минерального масла и других запрещенных веществ, выданных за силиконовые филеры.