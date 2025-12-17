Десятки опіків: відомій українській акторці понівечили обличчя

Відома українська акторка Олена Лавренюк відверто розповіла про невдале втручання косметолога, наслідки якого могли поставити хрест на її акторській кар’єрі. Зірка серіалу "Кава з кардамоном" зізналася, що після процедури її обличчя було серйозно понівечене.

Олена Лавренюк (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк акторка розповіла, що звернулася до косметолога з проханням видалити веснянки. Через професію Лавренюк завжди дуже обережно ставилася до будь-яких змін зовнішності, однак їй порадили цю процедуру нібито з профілактичною метою, аби уникнути проблем у майбутньому.

Рішення виявилося фатальним. Замість безпечної маніпуляції акторка отримала численні опіки обличчя.

"Це був страшний період у моєму житті. Я прийшла до свого косметолога, чекала її в коридорі, й до мене підійшов її чоловік. Він сказав: “Такі веснянки, це потім може перерости в погану історію. Давай краще зараз їх приберемо”. Я не знаю, що було в мене в голові, але я погодилася. Він лазером точково видаляв ластовиння, і в результаті на моєму обличчі було понад 60 опіків різної форми", — пригадала акторка.

За словами Лавренюк, обличчя повністю покрилося кіркою, а після її сходження вона побачила глибокі ураження шкіри, схожі на сильне постакне, з відкритою дермою. Акторка змушена була приховувати наслідки під товстим шаром гриму, щоб просто вийти з дому.

"Я консультувалася з лікарями, і мені сказали, що це опік і потрібен час, аби шкіра відновилася. Я не виходила з дому, впала в депресію. Мені казали, що це мине, але не називали термінів. Тепер я розумію чому — відновлення зайняло два роки", — зізналася вона.

Попри серйозні наслідки та тривалу реабілітацію, Олена Лавренюк не стала подавати до суду на косметолога.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що історія бразильської інфлюенсерки Джуліани Олівейри стала прикладом того, як прагнення до швидкого "ідеального" зовнішнього вигляду може перетворитися на трагедію. Те, що починалося як бажання мати кращий вигляд, закінчилося багаторічною боротьбою за повернення власного обличчя.

У 2017 році Джуліана Олівейра, яка відома в соцмережах під ніком Juju do Pix, звернулася до клініки, яка, як згодом з’ясувалося, працювала нелегально. Вона бажала зробити косметичну корекцію, щоб підкреслити свою жіночність. Проте замість безпечної пластичної операції їй ввели 21 ін’єкцію мінеральної олії та інших заборонених речовин, виданих за силіконові філери.

