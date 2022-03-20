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Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram врачу из Харькова: зачем

Дэвид Бекхэм поддержал Украину во время агрессии России

сегодня, 19:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный британский футболист Дэвид Бекхэм на день отдал свою страницу в Instagram врачу из Харькова, которая руководит перинатальным центром в Харькове. Соответствующее обращение футболист сделал в сети.

Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram врачу из Харькова: зачем

Дэвид Бекхэм (фото из открытых источников)

Известно, что за жизнью Дэвида Бекхэма следят около 71 миллиона подписчиков. Так что футболист решил таким образом помочь Украине. И это не только для информирования, но и для сбора средств по всему миру, на каждом видео размещена ссылка для пожертвования.

"Сегодня я передаю свои социальные каналы Ирине, главе областного перинатального центра в Харькове, где она помогает матерям рожать. Перейдите к моим историям, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и медицинские работники, как она, делают, чтобы спасать жизнь в Украине. Пожалуйста, предоставьте все, что вы можете, чтобы поддержать ЮНИСЕФ и таких людей, как Ирина, посредством ссылки на пожертвования в моей биографии", — заявил футболист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские знаменитости рассказали, где находятся и чем занимаются во время войны. Открытая российская агрессия, обрушившаяся на Украину 24 февраля, ударила по всем жителям нашей страны. Издание "Комментарии" поинтересовалось у представителей культуры и телеведущих, как они переживают это страшное время. Где находятся и чем занимаются. В частности, в едущий "Говорит Украина" на канале "Украина" Алексей Суханов отметил, что сейчас находится в Киеве и не собирается никуда уезжать, хотя понимает тех, кто был вынужден покинуть свой город и вывезти близких в более безопасное место. Сейчас он всячески пытается помогать в борьбе с противником.


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Источник: https://www.instagram.com/tv/CbUlU7ioSNM/
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