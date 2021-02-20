Виктория Бекхэм порадовала поклонников самого красивого футболиста очередным талантом мужа. На новом видео в своем блоге Instagram она позирует с Дэвидом.

Дэвид Бекхэм, фото - из открытых источников

Икона стиля опубликовала в сети видео, на котором, благодаря стараниям племянницы Виктории, Дэвид Бекхэм запел. Видео было приурочено ко Дню Влюбленных. Во втором ролике, опубликованном Викторией, поют мамы Виктории и Дэвида, а он их обнимает.

"Я думала, что я певица в семье?! Нет ничего, что @davidbeckham не может сделать?! А может, я унаследовала свои таланты от @jackie.adams_? Спасибо, что сделала мой день, Либби", — подписала Витктория Бекхэм свою публикацию в социальной сети.

"Папа должен бросить футбол, чтобы стать певцом", — прокомментировал видео с отцом его сын Ромео, который недавно засветился на обложке глянца.

Напомним, ровно 6 лет назад, 2 февраля 2015 года на трассе Кировоград-Кривой Рог-Запорожье трагически погиб знаменитый украинский певец Андрей Кузьменко, более известный, как Кузьма Скрябин. Его автомобиль столкнулся с грузовиком на скользкой дороге, от полученных травм артист скончался на месте. В день гибели легендарного певца вспоминаем малоизвестные факты из его жизни. Кузьма был очень активным ребенком, однако не очень внимательным. Это стало причиной множества забавных историй в его семье. Также он мечтал быть водителем мусоровоза, так как считал эту профессию романтичной.

По словам мамы Андрея, первым музыкальным инструментом в его жизни стала ненастоящая гитара. Когда ему было два года, она вырезала гитару из картона и надевала на него, когда он приходил в ясли, где пел "Червону руту".

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