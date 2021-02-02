6 лет назад погиб Кузьма Скрябин: неизвестные факты из жизни артиста (Фото)

Ровно 6 лет назад, 2 февраля 2015 года на трассе Кировоград-Кривой Рог-Запорожье трагически погиб знаменитый украинский певец Андрей Кузьменко, более известный, как Кузьма Скрябин. Его автомобиль столкнулся с грузовиком на скользкой дороге, от полученных травм артист скончался на месте. В день гибели легендарного певца вспоминаем малоизвестные факты из его жизни.

Кузьма. Фото: Google

В детстве Андрей хотел водить мусоровоз

Кузьма был очень активным ребенком, однако не очень внимательным. Это стало причиной множества забавных историй в его семье. Также он мечтал быть водителем мусоровоза, так как считал эту профессию романтичной.

Первый инструмент

По словам мамы Андрея, первым музыкальным инструментом в его жизни стала ненастоящая гитара. Когда ему было два года, она вырезала гитару из картона и надевала на него, когда он приходил в ясли, где пел "Червону руту".

Первое выступление на публику

Впервые в жизни Андрей попробовал себя в качестве артиста в возрасте трех лет, когда читал стих со сцены на детском утреннике. Он окончил школу №1, в которой преподавали углубленное изучение английского языка.

Первая группа и появление "Скрябина"

Свою первую группу Кузьма создал еще в школьные годы и назвал её "Цепная реакция". Коллектив "Скрябин" был создан летом 1989 года. В 1994 году, после переезда в Киев, они выпустили альбом "Птахи", после чего обрели популярность.

Писатель

Кроме своей основной деятельности Андрей написал три книги под названиями "Я, Победа и Берлин", "Місто, в якому не ходять гроші" и "Я, Паштет и Армия".

В 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины посмертно.





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