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Главная Новости Звезды персона Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
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Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году

сегодня, 14:54
Автор:

Лиля Воробьева

На прошлых выходных звездные супруги отметили 22-ю годовщину своей свадьбы. Виктория и Дэвид публично поздравили друг друга в социальных сетях и снова признались в своих чувствах. Об этом пишет Hello.

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Дэвид и Виктория Бекхэм (фото из открытых источников)

Они — богатые и известные на весь мир супруги. Два года назад их состояние оценили в один миллиард долларов. Дэвид и Виктория уже 24 года счастливы вместе, из которых 22 — в официальном браке.

Чтобы поздравить свою любимую жену, Дэвид опубликовал  несколько совместных архивных фотографий с Викторией. Спортсмен отметил, что они по-прежнему все еще практикуют дабл-дрессинг. То есть пара одевается в похожем стиле.

"22 года спустя наши костюмы по-прежнему сочетаются. С годовщиной! Очень тебя люблю, спасибо тебе за то, что подарила мне таких замечательных детей, с которыми мы тоже можем носить одинаковое", — подписал фотографии Дэвид.

Виктория тоже смонтировала ролик с мужем. Коротко его подписала.

"Люблю тебя, Дэвид! С годовщиной", — написала миссис Бекхэм.

Судьбоносная встреча будущих супругов произошла во время одного из футбольных матчей в 90-х. С тех пор они больше не расставались.

Бекхэмы -  едва не единственная звездная пара, которая уважает различные семейные традиции. Они ежегодно приветствуют друг друга с важными датами.

Для многих поклонников Дэвид и Виктория вместе со своими 4 детьми и собаками являются воплощением крепкой семьи и дружной команды, в которой все поддерживают друг друга. Бекхэмы — счастливая пара, которая посещает не только королевские мероприятия, но и светские вечеринки в Лондоне, на Манхэттене. Они одинаково гармонично смотрятся в вечерних нарядах и в обычных джинсах и футболках.

Королева Великобритании Елизавета II даже наградила пару орденами Британской империи.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что  семейство Бекхэм устроит вечеринку за 100 тысяч фунтов.


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Источник: https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/zvezdnye-pary/40968-devid-i-viktoriya-bekkhem-pozdravili-drug-druga-s-22-y-godovshcinoy-svadby.html
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