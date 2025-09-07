Девочка из известного мэма пошла в последний класс: как она выглядит сегодня

Мэм с Миа Талерико. Фото из открытых источников

Миа Талерико, которую весь мир знает благодаря сериалу Disney "Удачи, Чарли!" и культовом интернет-мэме, выросла на глазах у миллионов. 20 августа 17-летняя актриса начала свой последний год обучения в старшей школе.

Миа стала известна еще с младенчества в сериале "Счастья, Чарли!", где она исполнила роль Чарли Дункан — младшего ребенка в семье, вокруг которого и строился сюжет. Проект выходил в эфир с 2010 по 2014 год, а девочке тогда было всего несколько лет.

Ее знаменитый кадр из сериала, где маленькая Чарли удивленно разводит руками, стал одним из самых популярных мэмов в мире. Это выражение лица прекрасно передавало растерянность или ироническое непонимание и до сих пор используется в соцсетях.

Миа Талерико опубликовала сообщение в своем Instagram, где сообщила, что уже идет в последний класс школы.

"Первый день в 11-м классе. Пожелайте мне удачи", – написала Миа.

Пользователи мгновенно засыпали девушку комментариями с удивлением, что актриса уже через год окончит школу.

"Кто еще чувствует себя очень старым?", — написал один из пользователей.

"Это безумно. Мы буквально все видели, как она взрослела", — заявил другой.

"Это действительно та самая Чарли?", — спросил третий.

Миа Талерико родилась 17 сентября 2008 в Калифорнии. Она дебютировала на экране в 11 месяцев, а роль Чарли принесла ей международную славу. Девушка остановила свою карьеру, чтобы сосредоточиться на учебе, однако, судя по активности в ее Instagram, она может вернуться к актерству в будущем.

Ранее портал "Комментарии" писали, куда пропал актер из популярного сериала "Малкольм в центре внимания".

Также "Комментарии" писали, что норвежца депортировали из США из-за мэма с яйцеголовым вице-президентом Вэнсом.