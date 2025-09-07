Девочка из известного мэма пошла в последний класс: как она выглядит сегодня

Рубрики
Мэм с Миа Талерико. Фото из открытых источников
Миа Талерико, которую весь мир знает благодаря сериалу Disney "Удачи, Чарли!" и культовом интернет-мэме, выросла на глазах у миллионов. 20 августа 17-летняя актриса начала свой последний год обучения в старшей школе.
Миа стала известна еще с младенчества в сериале "Счастья, Чарли!", где она исполнила роль Чарли Дункан — младшего ребенка в семье, вокруг которого и строился сюжет. Проект выходил в эфир с 2010 по 2014 год, а девочке тогда было всего несколько лет.
Ее знаменитый кадр из сериала, где маленькая Чарли удивленно разводит руками, стал одним из самых популярных мэмов в мире. Это выражение лица прекрасно передавало растерянность или ироническое непонимание и до сих пор используется в соцсетях.
Миа Талерико опубликовала сообщение в своем Instagram, где сообщила, что уже идет в последний класс школы.
Пользователи мгновенно засыпали девушку комментариями с удивлением, что актриса уже через год окончит школу.
Миа Талерико родилась 17 сентября 2008 в Калифорнии. Она дебютировала на экране в 11 месяцев, а роль Чарли принесла ей международную славу. Девушка остановила свою карьеру, чтобы сосредоточиться на учебе, однако, судя по активности в ее Instagram, она может вернуться к актерству в будущем.
