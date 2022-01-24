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Девушка потратила 70 тысяч долларов, чтобы стать Барби (ФОТО)

23-летняя канадка Серена Смит потратила 70 тысяч долларов, чтобы сделать операции и стать похожей на куклу Барби

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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23-летняя девушка из Канады так захотела быть похожей на куклу Барби, что потратила на пластические операции уже 70 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривен). Об этом сообщает издание Daily Star.

Девушка потратила 70 тысяч долларов, чтобы стать Барби (ФОТО)

Девушка превратила себя в Барби / Фото: @theserenasmith

Серена Смит не собирается останавливаться и планирует сделать еще несколько операций, в частности в феврале 2020 года сделать себе бразильскую подтяжку ягодиц. Свою трансформацию девушка начала еще в подростковом возрасте. В 18 лет она сделала себе грудь, после чего уколола ботокс и филлеры.

Канадка говорит, что пластические операции помогли ей стать уверенней в себе, она стала чувствовать себя комфортнее в своем теле, и Серену совершенно не смущают негативные комментарии, с которыми она часто сталкивается в социальных сетях. Девушка говорит, что не стоит обращать внимание на того, кто тебе не платит.

Девушка потратила 70 тысяч долларов, чтобы стать Барби (ФОТО) - фото 2
Девушка потратила 70 тысяч долларов, чтобы стать Барби (ФОТО) - фото 3

Напомним, в социальной сети набирает популярность новый бьюти-тренд — макияж Bratz Doll, вдохновленный культовыми куклами. Чтобы превратиться в такую куклу в реальной жизни не так уж сложно – нужно сделать акцент на глаза, используя накладные ресницы, яркие тени и черную подводку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мире появилась новая кукла Барби. Ее создала компания Mattel. Известно, что игрушку сделали с реального человека — профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, которая разрабатывала препарат против коронавируса — AstraZeneca.

Читайте также, что аргентинец сделал 32 пластические операции, чтобы стать похожим на космического эльфа. Парень признался, что не собирался становиться известным, но его стремление стать эльфом сделало его популярным и начало приносить доход.


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/real-life/im-spending-50k-plastic-surgery-25987552
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