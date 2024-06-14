Дмитрий Гордон признался, где живут его сыновья во время войны

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что трое его сыновей сейчас находят далеко за пределами Украины. По словам телеведущего, Лев(23 года), Дмитрий, (29 лет) и Ростислав (32 года) обладают гражданством других стран и уехали из Украины задолго до начала конфликта.

Где живут и чем занимаются сыновья Дмитрия Гордона

Два старших сына, Дмитрий и Ростислав, уже более десяти лет живут в США, где один из них сделал успешную карьеру композитора, а другой занимается бизнесом. Третий сын, Лев, обосновался в Европе и, по словам Гордона, "не пригоден к военной службе по состоянию здоровья".



"Трое сыновей сейчас за границей. Они выехали туда не после войны. Двое сыновей живут в США, один — гражданин США, он там родился, другой родился в Праге, живет в США. Они американцы, живут там 10 или 11 лет. Один — прекрасный композитор, другой в бизнесе. Еще один сын живет в Европе и тоже уехал не после войны. Он вообще не пригоден к службе в армии, если об этом говорится", — отметил Дмитрий .

Кроме сыновей, у Гордона есть четыре дочери, трое из которых — от нынешнего брака с журналисткой Алесей Бацман. Младшие дочери — Санта, Алиса и Лиана — растут в Украине, находясь под пристальным вниманием общественности.

Карьера и личная жизнь Дмитрия Гордона всегда привлекали внимание украинских и международных СМИ. Неоднократные браки и слухи о внебрачных детях только добавляют остроты интереса публики к его персоне.

Ранее “Комментарии” писали, что украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что находился недалеко от места попадания российских снарядов по многоэтажке в Голосеевском районе Киева.

Напомним, что россияне, которые незаконно въехали на территорию временно оккупированного Крыма, если не успеют покинуть украинский полуостров, окажутся в тюрьмах за незаконное пересечение границы. Об этом, как сообщают "Комментарии", предупредил российских незадачливых туристов известный украинский журналист Дмитрий Гордон.