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Дмитрий Гордон признался, где живут его сыновья во время войны

Два старших сына уже более десяти лет живут в США, младший - в Европе

сегодня, 11:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что трое его сыновей сейчас находят далеко за пределами Украины. По словам телеведущего, Лев(23 года), Дмитрий, (29 лет) и Ростислав (32 года) обладают гражданством других стран и уехали из Украины задолго до начала конфликта.

Дмитрий Гордон признался, где живут его сыновья во время войны

Где живут и чем занимаются сыновья Дмитрия Гордона

Два старших сына, Дмитрий и Ростислав, уже более десяти лет живут в США, где один из них сделал успешную карьеру композитора, а другой занимается бизнесом. Третий сын, Лев, обосновался в Европе и, по словам Гордона, "не пригоден к военной службе по состоянию здоровья".

"Трое сыновей сейчас за границей. Они выехали туда не после войны. Двое сыновей живут в США, один — гражданин США, он там родился, другой родился в Праге, живет в США. Они американцы, живут там 10 или 11 лет. Один — прекрасный композитор, другой в бизнесе. Еще один сын живет в Европе и тоже уехал не после войны. Он вообще не пригоден к службе в армии, если об этом говорится", — отметил Дмитрий
.

Кроме сыновей, у Гордона есть четыре дочери, трое из которых — от нынешнего брака с журналисткой Алесей Бацман. Младшие дочери — Санта, Алиса и Лиана — растут в Украине, находясь под пристальным вниманием общественности.

Карьера и личная жизнь Дмитрия Гордона всегда привлекали внимание украинских и международных СМИ. Неоднократные браки и слухи о внебрачных детях только добавляют остроты интереса публики к его персоне.

Ранее “Комментарии” писали, что украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что находился недалеко от места попадания российских снарядов по многоэтажке в Голосеевском районе Киева.

Напомним, что россияне, которые незаконно въехали на территорию временно оккупированного Крыма, если не успеют покинуть украинский полуостров, окажутся в тюрьмах за незаконное пересечение границы. Об этом, как сообщают "Комментарии", предупредил российских незадачливых туристов известный украинский журналист Дмитрий Гордон.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/dmitro-gordon-vidpoviv-de-perebuvayut-yogo-sini-pid-chas-viyni-ta-chim-zaymayutsya-12665724.html
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