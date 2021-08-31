Дмитрий Гордон показал полуобнаженную жену на снимке (ФОТО)

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон разместил в Instargam фотографию, на которой показал свою жену Алесю Бацман в полуобнаженном виде, передает OBOZREVATEL.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман - фото из открытых источников

Журналист позировал в яркой оранжевой футболке вместе со своей супругой. Гордон прикрыл грудь возлюбленной руками. Возлюбленные улыбались на камеру, а на лице женщины виднелся яркий макияж с акцентом на глаза.

"Спокойной ночи, малыши!" – написал под снимкой Дмитрий Гордон.

В издании отметили, что сейчас на странице журналиста в социальной сети этого снимка нет.

Отметим, что Дмитрий Гордон — известный украинский журналист и ведущий программы "В гостях у Гордона", которая берет свое начало с 1996-го года. За свою карьеру знаменитость провел больше тысячи интервью. Его четвертая супруга Алеся Бацман также является журналисткой. Пара в браке с 2011-го года.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Дмитрий Гордон назвал "пятой колонной" в Украине блогера Анатолия Шария, а также редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужву. По словам Гордона, он никогда не скрывал своей точки зрения и всегда прямо говорил, что Анатолий Шарий – это талантливейший человек, выдающийся блогер, который имеет прекрасное чувство юмора, но зарабатывает свои деньги, работая на силы зла.

В материале портала также можно прочитать, что журналист Дмитрий Гордон оригинально отреагировал на победу украинской команды в 1/8 финала Евро-2020. Он вылил на себя стакан с водой, которая была у него. Также его поступок повторил телеведущий Василий Голованов, чтобы отпраздновать победу национальной сборной по футболу.

















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