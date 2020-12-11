Дмитрий Комаров впервые рассказал, как его проект "Мир наизнанку" попал на "1+1"

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Любовь Блажко
Популярный телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в честь 10-летия своей программы признался, как же ему удалось попасть на 1+1. Ведь именно сегодня, 11 декабря, в эфир вышел первый выпуск.
Фото: instagram.com/komarovmir
Соответствующий пост Комаров разместил на своей странице в социальных сетях, в котором рассказал, с чего началась эта грандиозная история.
В первую очередь с того, что у Дмитрия была огромная мечта, которую ему скорее хотелось воплотить в реальность. Он даже признался, что как только пришел на канал, то некоторое время называли "сумасшедшим", а также были уверены в том, что он смог попасть туда только благодаря нужным связям.
Фанаты поблагодарили Дмитрия за то, что он подарил им такую прекрасную и познавательную программу:
"Да Вашу передачу можно смотреть — бесконечно!"
"Дмитрий, вы лучший! Лучший журналист, телеведущий, и человек! Очень вас любим и вашу передачу всей семьёй!"
"Дима, обожаю вашу передачу!! Очень интересная, необычная, познавательная. Весомая часть успеха передачи — это ваши личностные качества, любовь к людям и вкус к жизни!"
"Спасибо Дмитрий, за ваш труд, ваша работа вдохновляет".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дмитрий Комаров впервые рассказал, как сложилась его семейная жизнь с молодой женой.
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