Дмитрий Комаров впервые рассказал, как его проект "Мир наизнанку" попал на "1+1"

Популярный телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в честь 10-летия своей программы признался, как же ему удалось попасть на 1+1. Ведь именно сегодня, 11 декабря, в эфир вышел первый выпуск.

Фото: instagram.com/komarovmir

Соответствующий пост Комаров разместил на своей странице в социальных сетях, в котором рассказал, с чего началась эта грандиозная история.

В первую очередь с того, что у Дмитрия была огромная мечта, которую ему скорее хотелось воплотить в реальность. Он даже признался, что как только пришел на канал, то некоторое время называли "сумасшедшим", а также были уверены в том, что он смог попасть туда только благодаря нужным связям.

"Это была визуализация моей мечты, которую я сам придумал. У меня не было никаких связей на ТВ, но мечтал я так сильно, рисуя в голове экспедиции в джунгли и пустыни, что в вселенная видимо уже не смогла мне отказать. Сделав экспериментальное видео, которое пообещали посмотреть на киевском городском канале "Сити", но не давая никаких обещаний, я вдруг узнал, что на 11 декабря - премьера на 1+1. Как сейчас помню, что в тот момент ждал ответ и ходил с кнопочным телефоном даже в душ, чтобы не дай Бог не пропустить звонок с телеканала. Помню, как подпрыгивал на месте, когда узнал, что проект будет на Плюсах. "А, этот сумасшедший из Камбоджи? Берем", — дошли до меня сплетни о том, как руководство отзывалось обо мне вначале. "Так ты же родственник шефа", — спрашивали шепотом коллеги, потому что пошли такие сплетни, ведь почему-то считалось, что работу трэвел-журналиста можно получить только по блату. А я на телевидении был "мальчик с улицы", поэтому в ответ смеялся. Не было не только связей – не было телеопыта, я пришел из газетной журналистики. И учился делать программу. А мои эксперименты показывали в эфире. Я был наивен до безобразия", — написал телеведущий.

Фанаты поблагодарили Дмитрия за то, что он подарил им такую прекрасную и познавательную программу:

"Да Вашу передачу можно смотреть — бесконечно!"

"Дмитрий, вы лучший! Лучший журналист, телеведущий, и человек! Очень вас любим и вашу передачу всей семьёй!"

"Дима, обожаю вашу передачу!! Очень интересная, необычная, познавательная. Весомая часть успеха передачи — это ваши личностные качества, любовь к людям и вкус к жизни!"

"Спасибо Дмитрий, за ваш труд, ваша работа вдохновляет".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дмитрий Комаров впервые рассказал, как сложилась его семейная жизнь с молодой женой.

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