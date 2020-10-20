Дмитрий Комаров впервые рассказал, как сложилась его семейная жизнь с молодой женой

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Любовь Блажко
Известно, что Дмитрий Комаров около года назад женился на Александре Кучеренко. И хоть опыта семейной жизни у него не так и много, ведущий честно рассказал, как у него складываются отношения с любимой. Об этом пишет издание lux.
Дмитрий Комаров с женой. Фото: karavan
Молодой семье с начала карантина пришлось достаточно долго просидеть дома, но они не унывали, а наоборот искали вдохновение друг в друге. Ведущий признался, что они купили домашний кинотеатр, так что на самоизоляции им точно некогда было скучать.
А кроме просмотра кино, пара также решила усовершенствовать кулинарные навыки. Они вместе готовили необычные блюда, чтобы потом провести романтический ужин. Дмитрий добавил, что за это время даже научился проводить настоящие чайные церемонии.
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