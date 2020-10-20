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Дмитрий Комаров впервые рассказал, как сложилась его семейная жизнь с молодой женой

Комаров поделился, что нестабильная ситуация в мире и неожиданные обстоятельства никак не повлияли на его отношения с женой

сегодня, 19:58
Автор:

Любовь Блажко

Известно, что Дмитрий Комаров около года назад женился на Александре Кучеренко. И хоть опыта семейной жизни у него не так и много, ведущий честно рассказал, как у него складываются отношения с любимой. Об этом пишет издание lux.

Дмитрий Комаров впервые рассказал, как сложилась его семейная жизнь с молодой женой

Дмитрий Комаров с женой. Фото: karavan

Молодой семье с начала карантина пришлось достаточно долго просидеть дома, но они не унывали, а наоборот искали вдохновение друг в друге. Ведущий признался, что они купили домашний кинотеатр, так что на самоизоляции им точно некогда было скучать. 

А кроме просмотра кино, пара также решила усовершенствовать кулинарные навыки. Они вместе готовили необычные блюда, чтобы потом провести романтический ужин. Дмитрий добавил, что за это время даже научился проводить настоящие чайные церемонии. 

"Как семейная жизнь может не нравиться? Все самое ценное, что у нас есть, это семья. Несмотря на то, что я привык всегда быть где-то на ходу, я очень хорошо вжился в эту роль, мне нравится. Самое главное – мы понимаем друг друга, ценим интересы друг друга, уважаем работы друг друга", — поделился путешественник. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дмитрий Комаров показал архивные школьные фото. Он говорит, что в их классе царила хорошая дисциплина, и это несмотря на то, что никто никого не заставлял и не запугивал плохими оценками. Флора Григорьевна выбрала совершенно иную тактику: хвалила и умела тактично сделать замечание, чтобы никого не обидеть. 


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