Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь

Известная актриса, звезда популярного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк впервые после длительного перерыва вышла на связь через социальную сеть Instagram, опубликовав несколько кадров.

Анастасия Заворотнюк | Екатерина Чеснокова | РИА Новости

Знаменитость похвасталась подписчикам подарком, который преподнесла ее младшая дочь в честь их с мужем 12-й годовщины свадьбы. Несколько часов назад на официальной странице звезды появились фотографии детских рисунков и букета полевых цветов. Фанаты звезды тут же отреагировали на ее пост, поздравили с годовщиной и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что Анастасия давно не появлялась на публике, потому что продолжает лечение. По данным СМИ, у актрисы в прошлом году диагностировали рак мозга. По поводу ее состояния ходило множество слухов, в интернете говорили, что она была в коме, теряла память и была парализована. Родственники звезды опровергл и все эти слухи, сказав лишь, что Заворотнюк действительно сейчас проходит курс лечения, но не подтвердили, что у нее онкология.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коллеги Заворотнюк рассказали, как выглядит знаменитость после курса химиотерапии.

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