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Дочь Билла Гейтса вышла замуж: как прошла свадьба (ФОТО)

Старшая дочь американского миллиардера Билла Гейтса, 25-летняя Дженнифер вышла замуж за египтянина

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

На этих выходных, американский миллиардер Билл Гейтс выдал свою старшую дочь замуж. 25-летняя Дженнифер стала женой профессионального наездника из Египта.

Дочь Билла Гейтса вышла замуж: как прошла свадьба (ФОТО)

Дженнифер Гейтс и Найель Насар / фото: instagram.com/jenniferkgates

Известно, что у молодоженов было две свадебные церемонии: одна прошла в мусульманских традициях, а вторая — в европейских, она была более масштабной, с участием 300 гостей. Дженнифер Гейтс была в платье с длинной фатой, которое ей шила на заказ Вера Вонг, а жених выбрал для торжества классический черный костюм и белую рубашку. К алтарю невеста шла в сопровождении отца и матери.

Дочь Билла Гейтса вышла замуж: как прошла свадьба (ФОТО) - фото 2
Дочь Билла Гейтса вышла замуж: как прошла свадьба (ФОТО) - фото 3
Фото: GLH / NGRE / BACKGRID

По имеющимся данным, свадьба старшей дочери обошлась семейству в более 2 миллиона долларов. Проходило торжество на конной ферме в округе Вестчестер, которую родители подарили Дженнифер после того, как она окончила Стэнфордский университет. 

К слову, во время учебы она и познакомилась со своим возлюбленным Наэлем Нассари. У них оказалось общее хобби — конный спорт. Египтянин, который родился в Чикаго, профессиональный наездник, принимавший участие в Олимпийских играх-2020. А Дженнифер серьезно увлекается конным спортом и также принимает участие в различных соревнованиях.

Напомним, что о помолвке дочери Билла Гейтса с египетским спортсменом стало известно в январе 2020 года. Девушка поделилась радостным событием с подписчиками. Наэль сделал предложение руки и сердца Дженнифер во время отдыха на горнолыжном курорте. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2021 года американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой, с которой прожил в браке 27 лет. 


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Источник: https://www.tatler.ru/heroes/dzhennifer-gejts-i-nael-nassar-pozhenilis
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