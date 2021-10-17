Дочь Билла Гейтса вышла замуж: как прошла свадьба (ФОТО)

На этих выходных, американский миллиардер Билл Гейтс выдал свою старшую дочь замуж. 25-летняя Дженнифер стала женой профессионального наездника из Египта.

Дженнифер Гейтс и Найель Насар / фото: instagram.com/jenniferkgates

Известно, что у молодоженов было две свадебные церемонии: одна прошла в мусульманских традициях, а вторая — в европейских, она была более масштабной, с участием 300 гостей. Дженнифер Гейтс была в платье с длинной фатой, которое ей шила на заказ Вера Вонг, а жених выбрал для торжества классический черный костюм и белую рубашку. К алтарю невеста шла в сопровождении отца и матери.

Фото: GLH / NGRE / BACKGRID

По имеющимся данным, свадьба старшей дочери обошлась семейству в более 2 миллиона долларов. Проходило торжество на конной ферме в округе Вестчестер, которую родители подарили Дженнифер после того, как она окончила Стэнфордский университет.

К слову, во время учебы она и познакомилась со своим возлюбленным Наэлем Нассари. У них оказалось общее хобби — конный спорт. Египтянин, который родился в Чикаго, профессиональный наездник, принимавший участие в Олимпийских играх-2020. А Дженнифер серьезно увлекается конным спортом и также принимает участие в различных соревнованиях.

Напомним, что о помолвке дочери Билла Гейтса с египетским спортсменом стало известно в январе 2020 года. Девушка поделилась радостным событием с подписчиками. Наэль сделал предложение руки и сердца Дженнифер во время отдыха на горнолыжном курорте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2021 года американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой, с которой прожил в браке 27 лет.

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