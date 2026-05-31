Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Дочь Дженнифер Лопес сменила пол и имя: что известно о каминг-ауте (ФОТО)
Дочь Дженнифер Лопес сменила пол и имя: что известно о каминг-ауте (ФОТО)

Ребенок Дженнифер Лопес объявил о трансгендерном переходе и новом имени Оскар.

31 мая 2026, 10:10
Slava Kot

18-летний ребенок певицы и актрисы Дженнифер Лопес, ранее известный как Эмма, публично подтвердил трансгендерную идентичность и новое имя. Теперь дочь певицы будут называться Оскар. Об этом стало известно после появления имени в официальной программе выпускного, где подросток указан с мужским именем и местоимением "он".

Ребенок Дженнифер Лопес объявил трансгендерный переход. Фото: Instagram

Как пишет Daily Mail, выпускная церемония в Лос-Анджелесе стала публичной точкой фиксации изменений для ребенка Лопес, уже долгое время обсуждавшихся в медиа. Оскар появился на празднике в классическом костюме и мантии, а рядом с ним была мать, неоднократно подчеркивавшая поддержку самовыражения своих детей.

Это решение явилось продолжением предыдущего этапа самоидентификации. Еще в 2022 году во время одного из сценических выходов ребенок Лопес использовал гендерно-нейтральные местоимения, что тогда воспринималось как проявление небинарной идентичности. Впоследствии произошел переход к четко определенной трансгендерной идентичности.

Дочь Дженнифер Лопес сменила пол и имя: что известно о каминг-ауте (ФОТО) - фото 2

Ребенок Дженнифер Лопес объявил о трансгендерном переходе и взял новое имя Оскар. Фото: Backgrid

Выпускной стал семейным событием. Кроме Дженнифер Лопес, на празднике присутствовали брат-близнец Оскара Макс и их бабушка. В то же время отец близнецов, певец Марк Энтони, на мероприятии не присутствовал. Пока он ждет ребенка от своей новой жены.

Параллельно медиа обращают внимание на более широкий контекст, а именно интерес к теме гендерной идентичности среди детей публичных лиц в США. Несмотря на развод Лопеса и Аффлека, их дети остались очень близкими. Более того, в семье Аффлека есть схожий опыт, ведь его 17-летний ребенок Финн, который в прошлом носил имя Серафина Роуз, также осуществил каминг-аут как трансгендерная персона в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как платье Дженнифер Лопес вдохновило создать Google Images.

Также "Комментарии" писали, что бывшая невеста Кличко Гайден Панеттьери совершила каминг-аут.



Источник: https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-15858873/jennifer-lopez-emme-muniz-new-identity-trans-child.html
