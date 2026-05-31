Донька Дженніфер Лопес змінила стать та ім'я: що відомо про камінг-аут (ФОТО)

Дитина Дженніфер Лопес оголосила про трансгендерний перехід і нове ім’я Оскар.

31 травня 2026, 10:10
18-річна дитина співачки та акторки Дженніфер Лопес, яка раніше була відома як Емма, публічно підтвердила трансгендерну ідентичність і нове ім’я. Тепер доньку співачки називатимуть Оскар. Про це стало відомо після появи імені в офіційній програмі випускного, де підліток зазначений з чоловічим ім’ям та займенником "він".

Дитина Дженніфер Лопес оголосила трансгендерний перехід. Фото: Instagram

Як пише Daily Mail, випускна церемонія в Лос-Анджелесі стала публічною точкою фіксації змін для дитини Лопес, які вже тривалий час обговорювалися в медіа. Оскар з’явився на святі у класичному костюмі та мантії, а поруч з ним була мати, яка неодноразово підкреслювала підтримку самовираження своїх дітей.

Це рішення стало продовженням попереднього етапу самоідентифікації. Ще у 2022 році під час одного зі сценічних виходів дитина Лопес використовувала гендерно-нейтральні займенники, що тоді сприймалося як прояв небінарної ідентичності. Згодом відбувся перехід до чітко визначеної трансгендерної ідентичності.

Дитина Дженніфер Лопес оголосила про трансгендерний перехід та взяла нове ім’я Оскар. Фото: Backgrid

Випускний також став сімейною подією. Крім Дженніфер Лопес, на святі були присутні брат-близнюк Оскара Макс і їх бабуся. Водночас батько близнюків, співак Марк Ентоні, на заході не був присутній. Наразі він чекає дитину від своєї нової дружини.

Паралельно в медіа звертають увагу на ширший контекст, а саме інтерес до теми гендерної ідентичності серед дітей публічних осіб у США. Незважаючи на розлучення Лопес та Аффлека, їхні діти залишилися дуже близькими. Більше того, у родині Аффлека є схожий досвід, адже його 17-річна дитина Фін, яка у минулому мала ім’я Серафіна Роуз, також здійснила камінг-аут як трансгендерна персона у 2024 році.

Джерело: https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-15858873/jennifer-lopez-emme-muniz-new-identity-trans-child.html
