Дочь Джонни Деппа украсила обложку модного журнала (ФОТО)

21-летняя актриса и модель Лили-Роуз Депп впервые украсила обложку российской версии модного журнала Elle. Знаменитость стала звездой апрельского номера.

Лили-Роуз Депп (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram дочь актера Джонни Деппа опубликовала несколько снимков, на которых позирует в ярких нарядах от модного дома Chanel — она является амбассадором компании уже несколько лет.

На первом кадре 21-летняя модель позирует в черном мини-платье с открытым верхом, подчеркнув талию поясом с логотипом бренда. Красотка дополнила свой образ ободком на голове, серьгами, часами и ярким макияжем, сделав основной акцент на губах.

Для второй фотографии дочь Джонни Деппа выбрала облегающий комбинезон черного цвета в мелкую крапинку с эффектным вырезом в области декольте, а также перчатки в тон и кожаный ремень с фурнитурой.

Известно, что фотографом знаменитости был Уолкер Бантинг, с которым у нее дружеские отношения, поэтому работать им было легко и комфортно.

К слову, публикация Лили-Роуз Депп уже набрала более 400 тысяч лайков и много восторженных комментариев от поклонников: "Королева", "Ты так хорошо выглядишь", "Эти фото шикарные. Увидев их впервые, я потеряла дар речи", "Вауууу", "Девочка, ты — огонь", — написали фолловеры.

Напомним, что дочь голливудского актера Джонни Деппа 21-летняя Лили-Роуз снялась в новом фильме под названием "Путешественники". Знаменитость сыграла в нем главную роль.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, дочь главного героя "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа откровенно рассказала о том, как ее воспитывали звездные родители.

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