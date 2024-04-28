Дочь фаната кремлевского режима навсегда отреклась от своего отца

Выехавшая в Соединенные Штаты бывшая российская киноактриса Мария Машкова сказала, что больше не упоминает о своем отце и не беспокоится о дальнейших отношениях с ним. Это произошло после того, как Машков велел ей покаяться за то, что она осудила войну в Украине и возвратилась в РФ.

Мария Машкова (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы журналистов, актриса высказалась, что не будет инициировать встречу с самым близким ей человеком:

Прошел этот период. Я почти сорок лет инициировала встречи, хотела, чтобы он был в моей жизни. А сейчас нет. Просто он остался таким молодым, усатым, классным парнем, моим папой в районе 23-24 лет. Для меня он такой. Но встречаться с ним... Я не могу пока представить такую инициативу ни с его стороны, ни с моей.

При этом Машкова в первые дни полномасштабной российской войны осудила преступный кремлевский режим и отметила свою поддержку украинцев.

Однако ее отец Владимир Машков с 24 февраля 2022 наоборот поддерживает Владимира Путина. Он является его активным поклонником и призывает к этому всех сограждан, в том числе и свою дочь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь известной актрисы решила отказаться от гражданства России . Ставшая известной украинская киноактриса Зоряна Марченко по роли в сериале "Просто Надежда" рассказала, что ее 8-летняя дочь приняла решение отказаться от своего места рождения — РФ.

Девочка хочет, когда будет получать паспорт, изменить место рождения, потому что нет желания иметь что-то общее со страной-агрессорой. Еще дочь актрисы хочет иметь новое имя. Звездная Марченко назвала дочь Агафьей, но в повседневной жизни зовет ее Агатой. Самой девочке больше нравится второй вариант.

