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Дочь известной украинской актрисы снялась в российском сериале

Более того, она до сих пор молчит о войне в Украине.

19 февраля 2024, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Дочь украинской актрисы Ольги Сумской снялась в российском сериале. Не считая того обстоятельства, что старшая Сумская с первых дней полномасштабной войны осталась в Украине и поддерживает свой народ, ее дочь приняла решение остаться в России и строить там свою актерскую карьеру.

Дочь известной украинской актрисы снялась в российском сериале

Ольга Сумская и Антонина Паперная (фото из открытых источников)

Почти через два года, как началась большая кровопролитная война, Антонина Паперна снялась в сериале "Постукай в мою дверь в Москве", что является адаптацией популярного турецкого сериала. Она играла роль бывшей невесты главенствующего героя.

Также Антонина Паперна ничего не говорит о полномасштабной войне. Она по-прежнему живет со своим мужем, актером сериала "Кухня" Владимиром Ягличем и детьми в РФ.

Ольгу Сумскую не раз хейтили за позицию ее дочери, но Ольга Вячеславовна всегда объясняет, что у нее болит душа за дочь.

Также Ольга Сумская не порвала отношения с дочерью и говорит, что та "не просто так" молчит.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одна украинская актриса переехала в РФ . Украинская знаменитость, известная зрителям по кинофильмам и сериалам, Назар Заднепровский объяснил, почему осталась жить и строить карьеру в РФ бывшая украинская актриса Галина Безрук. Отвечая на вопрос, Заднепровский рассказал, как долго и серьезно разговаривал с ней во время съемок четвертого сезона сериала "Домик на счастье".

Киноактер, несколько лет снимавшийся с Галиной в продолжении сериала, утверждает, что причина такого поступка коллеги по профессии на самом деле кроется не в том, что мужчина-россиянин и есть маленький ребенок.
 



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