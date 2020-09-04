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Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, что помогло пережить смерть отца

"Я была на успокоительных и транквилизаторах, поэтому много чего не помню"

сегодня, 18:52
Автор:

Любовь Блажко

О том, что помогло Барбаре пережить потерю своего отца, стало известно совсем недавно. Она рассказала об этом в интервью для программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1", передает издание rbc.

Барбаре уже исполнилось 22 года, она успела закончить Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца в направлении дерматология. Далее Барбара пошла учится в интернатуру. Решение дочери идти в медицину немного удивило Кузьму Скрябина, но он сказал, что готов поддерживать любые ее начинания. 

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, что помогло пережить смерть отца

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, что помогло пережить смерть отца. Фото: gordonua.

День, когда отца не стало, единственная дочь почти не помнит. Тогда это стало для нее несказанно тяжелым ударом, побороть который она смогла лишь с помощью специалистов. Девушка поделилась, как долгий период времени ее не отпускала депрессия: она не могла слышать голос Кузьмы по радио или телевизору. 

"Я была долгий период времени в депрессивном расстройстве. Я была на успокоительных и транквилизаторах, поэтому много чего не помню", - рассказывает она. 

Также в интервью Барбара говорит, что они с отцом были очень близкие, как старые друзья. В дни, когда артист был свободен от работы, они много говорили друг с другом и много путешествовали. Времяпрепровождение вместе всегда было активным, вспоминает девушка. 

Дочь Скрябина добавила, что ей не удалось полностью пережить боль утраты: до сих пор тяжело слышать голос отца в песнях. 



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