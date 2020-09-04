О том, что помогло Барбаре пережить потерю своего отца, стало известно совсем недавно. Она рассказала об этом в интервью для программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1", передает издание rbc.

Барбаре уже исполнилось 22 года, она успела закончить Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца в направлении дерматология. Далее Барбара пошла учится в интернатуру. Решение дочери идти в медицину немного удивило Кузьму Скрябина, но он сказал, что готов поддерживать любые ее начинания.

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, что помогло пережить смерть отца. Фото: gordonua.

День, когда отца не стало, единственная дочь почти не помнит. Тогда это стало для нее несказанно тяжелым ударом, побороть который она смогла лишь с помощью специалистов. Девушка поделилась, как долгий период времени ее не отпускала депрессия: она не могла слышать голос Кузьмы по радио или телевизору.

"Я была долгий период времени в депрессивном расстройстве. Я была на успокоительных и транквилизаторах, поэтому много чего не помню", - рассказывает она.

Также в интервью Барбара говорит, что они с отцом были очень близкие, как старые друзья. В дни, когда артист был свободен от работы, они много говорили друг с другом и много путешествовали. Времяпрепровождение вместе всегда было активным, вспоминает девушка.

Дочь Скрябина добавила, что ей не удалось полностью пережить боль утраты: до сих пор тяжело слышать голос отца в песнях.





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