"Жизнь заставила дойти до этого дна": Могилевская рассказала о самом сложном периоде в жизни

О переломном периоде своей жизни Наталия Могилевская рассказала в программе "Жизнь известных людей" на канале 1+1, передает издание tsn.

Несколько лет назад певица рассталась со своим возлюбленным, потеряла маму и перестала узнавать свое отражение в зеркале. Все эти события произошли за относительно короткий промежуток времени.

Наталия Могилевская. Фото: file.liga.

В программе Наталия рассказала, что этот период стал для нее моментом полного разочарования в себе и в своих целях. По ее словам, жизнь вынудила ее опуститься на самое дно, чтобы затем подняться и стать совершенно новым человеком.

"Меня заставила жизнь дойти до этого дна, чтобы мне было от чего оттолкнуться и стать другим человеком. Я стала довольно жестоким и высокомерным человеком. Это случается с каждым артистом, это профдеформация", - говорит Наталия.



И только воспоминания о детстве, о том, какие были мечты и жажда к каждому новому дню, помогли артистке выбраться из этого депрессивного состояния. В какой-то момент она решила, что хватит страдать – пора научиться жить заново.

Свою трансформацию личности Могилевская начала с поездки в Индию. Находясь в чужой стране, она наконец отыскала ту гармонию и душевное спокойствие, которое так долго искала.

"И я так думаю, а не махнуть мне в кругосветное путешествие? Я возвращаюсь в Киев, беру две ситцевых платья и босиком вот реально еду в Индию", - делится исполнительница.





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