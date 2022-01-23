Дочь Меладзе рассказала о непростых отношениях с Брежневой

Дочь известного музыканта и продюсера Константина Меладзе Лия хочет попробовать свои способности во время нового сезона музыкального шоу для молодых вокалистов "Голос країни -2022". Об этом сообщает ТСН.

Лия Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya)

Также отвечая на вопросы работника медиа, представительница талантливой семьи без секретов сказала, часто ли имеет общение со своим известным папой, и какие у девушки сложились отношения с его звездной попутчицей и новой женой Верой Брежневой.

Лия Меладзе отметила, что они частенько встречаются со звездным папой, разговаривают по телефону и ведут переписку в социальных сетях. Как только старший Меладзе бывает в Киеве, каждый раз видится со своей 17-летней любимицей.

Относительно родственных отношений с его поющей второй женой, Лия призналась, что, как такого, родственного общения с Верой Брежневой у них нет, а отношения плохие.

По словам юной исполнительницы, с Верой Брежневой девушка совсем не общается. Она общается только со своим отцом.

Конфликта между ними не возникало и вообще не может быть ничего общего. Понимаете, у меня есть искреннее общение только со своим отцом,- резюмировала младшая Меладзе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Вера Брежнева рассказала об отношениях с Меладзе. Звезда откровенно рассказала, из-за чего бывают сложности. Вера добавила, что у них мужчиной совершенно разные характеры: он спокоен, а она — вспыльчивая. Именно по этой причине в их семье иногда и возникают разногласия. Если у Константина закончится терпение, он может ударить кулаком по столу.

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