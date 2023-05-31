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Дочь российского актера, поддерживающего Путина, собирается спасать своего отца

Мария Машкова не поддерживает позицию своего отца

сегодня, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Российская актриса Мария Машкова, являющаяся дочерью путиниста Владимира Машкова , озвучила неожиданное признание.

Дочь российского актера, поддерживающего Путина, собирается спасать своего отца

Мария и Владимир Машковы (фото из открытых источников)

Представителям издания "Телега online ", россиянка сказала, что будет бороться за собственного отца, поощряющего войну и продолжение убийств обычных украинцев.


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К этому решению ее подталкивает информация о том, что дочь главного пропагандиста РФ Соловьева Катя тоже осуждает войну и даже обнародует антивоенные видеоролики. Мария стоит на том, что их родители будут отвечать за свои уступки. "Судят наших пап. Там обнимемся и поплачем, сказав "А что мы могли? Нам еще 40 лет не было. Любовь всем папам, кто погряз в зле... Я как дочь еще поборюсь за своего", — убеждена Машкова.

Она еще эмоционально отреагировала на новость о дочери Соловьеве. "Просто красавица! Можно любить своего отца безусловно, но не предавать себя!"- говорит Машкова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь российского актера, поддерживающего войну в Украине, призвала россиян бежать из страны . Актриса из РФ Мария Машкова, не поддерживающая полномасштабную войну террористической РФ в Украине, и так же открыто выражающая собственную позицию, призывает сограждан бежать из России. Ее отец, популярный российский актер Владимир Машков активно поддерживает режим Кремля. Как она утверждает, выходцам из РФ следует отсюда убегать, когда есть хотя бы минимальные возможности.

Она заявила, что за границей есть много прекрасной работы и множество фантастических людей. А россиян никто не ненавидит, если они люди. По ее словам, Родина – это планета Земля!
 



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Источник: https://t.me/s/telegaonlineofficial/2479
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