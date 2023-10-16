Российская актриса, осуждающая полномасштабную российскую войну в Украине, Мария Машкова встретилась со своей сестрой Милой Зеленской, которая родилась и проживает в Украине.

Машкова встретилась с сестрой из Украины (фото из открытых источников)

Родственники узнали о существовании друг друга недавно. Мила, получив сведения о Марии, приняла решение ей написать. И вот теперь они впервые встретились в Кишиневе.

"До 40 лет найти младшую смешную, умную, добрую и смелую сестру — это очень мощный опыт. Спасибо нашей прапрабабушке из Кишинева Мили Зеленской. И спасибо каждому, кто встречается нам на пути последнюю неделю... Ежедневное. Ежесекундное. Чудо", — такой подписью сопровождала фотография с сестрой Мария Машкова.

Как известно, Мила Зеленская родилась в Харькове. В начале войны она уехала с сыном в Австрию. Как-то она просматривала видеоролик на YouTube и обратила внимание на выпуск, где присутствовал путинист Владимир Машков, рассказывавший, что его бабушку звали Надежда Зеленская. В то время Мила узнала, что они родственники.

Но искать Владимира она не захотела. Навела контакты с его дочерью Марией, которая выступает против геноцида украинцев и даже не общается с отцом из-за разных политических взглядов.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что р Осийский актер, поддерживающий Путина , унизил единственную дочь. Известный в РФ артист Владимир Машков, как только началась полномасштабная война, начал открыто ползать перед представителями правящей верхушки страны-агрессорки, этот сторонник Путина превратился в пропагандистский рупор РФ.

К слову, среди тех, кто ему демонстративно отвратителен, есть и его дочь Мария, уехавшая в Соединенные Штаты, чтобы не проживать в стране-агрессорке. Она открыто критикует отца за его поддержку военного вторжения в Украину, но к таким пренебрежительным словам и желчной ненависти в адрес сторонников Путина не опускалась.

