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Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние матери

Анна Заворотнюк рассказала, как себя чувствует страдающая от онкологии актриса

27 сентября 2021, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева

Анна Заворотнюк, дочь тяжелобольной российской артистки Анастасии Заворотнюк впервые рассказала, как она себя чувствует. Она написала, что ее мама не сдается и борется за жизнь. Об этом она проинформировала своих подписчиков в социальных сетях.

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние матери

Состояние Заворотнюк ее семья не обсуждает с прессой (фото из открытых источников)

Важно, что младшая Заворотнюк сотрудничает со своими поклонниками в соцсетях. Она проводит открытые видео лекции по макияжу и стилю. Ее маму до сих пор помнят и любят поклонники ее таланта за роль Виктории в популярном российском сериале. Поклонники часто задают вопрос о состоянии здоровья матери. И не получают на них ответы. Еще бесцеремонно задают вопросы о внешности когда-то прекрасной няни. Правда, что облысела или поправилась.

Но на этот раз Анна ответила фанам. Она отметила, что ее близкий человек — борец и все закончится хорошо.

Что касается ответа на вопрос о фото артистки, которая борется с онкозаболеванием, то Анне эта фраза — неприятная. Она только подытожила, что для общего фото сейчас не лучшее время.

Понятно, что внешность красавицы-актрисы в таких испытаниях изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону. Но для Анны, как и настоящих поклонников ее творчества главное, чтобы госпожа Заворотнюк выздоровела.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что дочь Заворотнюк заговорила о состоянии актрисы. 24-летняя модель сделала трогательный пост, рассказав о своем родном человеке. Девушка написала, что ее мама сейчас тяжело болеет, но она настоящий боец и справиться с любыми трудностями. Модель написала, что хочет, чтобы Анастасия всегда была рядом и была здорова. Также девушка пожелала здоровья своим подписчикам и их родителям.


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Источник: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk
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