Российская телеведущая Юлия Высоцкая, известная своими кулинарными шоу и браком с режиссером Андреем Кончаловским, поделилась подробностями о жизни своего сына.

Высоцкая и Кончаловский (фото из открытых источников)

Российские пропагандистские медиа обнародовали фото Петра Кончаловского. Ему уже 22 года, и он, по словам журналистов, взрослый, самостоятельный и избегающий публичности. Парень учится на архитекторе.

Звездные родители хотели, чтобы сын получал образование за границей — в Риме, Флоренции или Венеции, однако Петр решил остаться в России. "Пока ищет себя, но через внутреннее, – говорит артистка. – Был период, когда он интересовался модой, но быстро понял, что это не его".

Высоцкая отметила, что ее сын не употребляет запрещенные вещества и не посещает ночные клубы. "Он очень мыслящий, глубокий парень... У него есть сильная внутренняя основа. С ним ужасно интересно. Андрей Сергеевич часто шутит: "Такое впечатление, что младшая сестра говорит со старшим братом или наоборот. Юлечка, он твой сын", — поделилась телеведущая.

Также она назвала себя требовательной матерью. "Если у нас с Петром возникает конфликт, он говорит: "Вспомни, сколько раз ты меня хвалила". А я отвечаю: "Хвалю, когда ты этого заслуживаешь. Просто ты запоминаешь, когда я ругаю, а не когда хвалю. Мне болит, поэтому, возможно, я проявляю эту боль не слишком мудро, а вот так — напалмом", — подытожила Высоцкая.

