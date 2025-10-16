Дочка в комі 11 років: дружина кремлівського режисера зізналася, що не хотіла майбутнього для сина в РФ

Російська телеведуча Юлія Висоцька, відома своїми кулінарними шоу та шлюбом із режисером Андрієм Кончаловським, поділилася подробицями про життя свого сина.

Висоцька і Кончаловський (фото з відкритих джерел)

Російські пропагандистські медіа оприлюднили фото Петра Кончаловського. Йому вже 22 роки, і він, за словами журналістів, дорослий, самостійний і уникає публічності. Хлопець навчається на архітектора.

Зіркові батьки хотіли, щоб син здобував освіту за кордоном — у Римі, Флоренції або Венеції, проте Петро вирішив залишитися в Росії. "Поки шукає себе, але через внутрішнє, – каже артистка. – Був період, коли він цікавився модою, але швидко зрозумів, що це не його".

Висоцька зазначила, що її син не вживає заборонених речовин і не відвідує нічні клуби. "Він дуже мислячий, глибокий хлопець... У нього є сильна внутрішня основа. З ним страшенно цікаво. Андрій Сергійович часто жартує: “Таке враження, що молодша сестра говорить зі старшим братом або навпаки. Юлечко, він твій син”", – поділилася телеведуча.

Також вона назвала себе вимогливою матір’ю. "Якщо у нас із Петром виникає конфлікт, він каже: “Згадай, скільки разів ти мене хвалила”. А я відповідаю: “Хвалю, коли ти цього заслуговуєш. Просто ти запам’ятовуєш, коли я лаю, а не коли хвалю. Мені болить, тому, можливо, я проявляю цей біль не надто мудро, а ось так — напалмом”", – підсумувала Висоцька.

